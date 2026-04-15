Siedlce: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. 21-latek miał położyć się na torach!

Prokuratura Rejonowa w Siedlcach wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego zdarzenia, do którego doszło w dniu 13 kwietnia na torowisku w okolicach wiaduktu kolejowego w Siedlcach. Więcej o wypadku pisaliśmy »tutaj «

Ustalenia śledczych

13 kwietnia funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach w godzinach popołudniowych udali się na torowisko w okolicach wiaduktu kolejowego w Siedlcach, gdzie miało dojść do potrącenia mężczyzny przez pociąg.

Na miejscu policjanci zastali pod jednym z wagonów pociągu relacji Warszawa Zachodnia – Siedlce leżącego mężczyznę z widocznymi ciężkimi obrażeniami ciała. Mężczyźnie udzielono pierwszej przedmedycznej pomocy. Po przybyciu załogi ZRM mężczyzna ten został przeniesiony do karetki pogotowia i przewieziony do Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Potrąconym mężczyzną jest 21 – letni mieszkaniec Siedlec.

- Z wstępnie poczynionych ustaleń wynika, że mężczyzna ten – z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn – położył się w poprzek na torach kolejowych w odległości około 100 metrów od nadjeżdżającego pociągu. Pomimo dawanych przez maszynistę sygnałów i nagłego hamowania został on potrącony przez nadjeżdżający skład kolejowy. Prokuratura Rejonowa w Siedlcach w związku z przedmiotowym zdarzeniem wszczęła śledztwo w sprawie wypadku kolejowego, w wyniku którego ciężkich obrażeń ciała doznał wskazany mężczyzna, tj. o czyn z art. 177 § 2 kk, jak również w kierunku doprowadzenia w/w do targnięcia się na własne życie, tj. o czyn z art. 155 kk.– informuje Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Siedlcach prowadzone są czynności procesowe zmierzające do ustalenia przyczyn i dokładnego przebiegu zdarzenia.