Wiśniew: Zderzenie karetki pogotowia i auta osobowego. DK-63 zablokowana!

Magdalena Szewczuk
2026-05-30 19:39

Zablokowana jest trasa Siedlce - Łuków. Na DK-63 w Wiśniewie zderzyły się auto osobowe i karetka pogotowia. Są ranni, na miejscu lądował helikopter LPR.

Autor: Ms_digital/ Shutterstock

W sobotę ( 30 maja) w Wiśniewie na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną na ul. Siedleckiej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem karetki pogotowia ratunkowego oraz samochodu osobowego.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że ambulans przewożący pacjenta, poruszający się z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, zderzył się na skrzyżowaniu z pojazdem osobowym. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Na miejscu wylądował śmigłowiec LPR - informuje kom. Ewelina Radomyska z KMP Siedlce.

W miejscu zdarzenia na ten moment droga jest całkowicie zablokowana. Policja prosi o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń służb oraz wybieranie alternatywnych tras przejazdu.

