Kolonia Mordy: Zderzenie dwóch osobówek na DW-698

Magdalena Szewczuk
2026-05-29 16:08

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w piątek ( 29 maja) na trasie Siedlce – Mordy. Na DW698 zderzyły się dwa auta osobowe.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 89-letni kierujący oplem, mieszkaniec Warszawy, najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego przed nim volkswagena i najechał na jego tył. Volkswagenem kierowała 79-letnia mieszkanka Warszawy. Oboje kierujący byli trzeźwi. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

