Strażacy z Siedlec i regionu walczą z ogromnym pożarem w powiecie wołomińskim

Magdalena Szewczuk
2026-05-28 22:49

Pożar wybuchł w czwartek ( 28 maja) w okolicach miejscowości Międzyleś na terenie powiatu wołomińskiego. Z ogniem walczy około 400 strażaków, zagrożone są miejscowości w powiecie mińskim. Z powodu dużego zadymienia wstrzymano ruch na DK-50.

Pożar w powiecie wołomińskim

Autor: Państwowa Straż Pożarna/ Materiały prasowe

Sytuacja pożarowa w powiecie wołomińskim

- Prowadzone są intensywne działania gaśnicze z ziemi, ukierunkowane na ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i ochronę zagrożonych terenów leśnych. Na miejscu znajduje się już 75 pojazdów – ok. 400 ratowników. Zadysponowano kolejne siły i środki. Wcześniej akcję wspierały również samoloty gaśnicze Dromader zadysponowane przez Lasy Państwowe oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk. Działania prowadzone z powietrza zostały zakończone – ze względów bezpieczeństwa loty odbywały się do zmierzchu – informuje Państwowa Straż Pożarna.

Strażacy z regionu wyruszyli na pomoc

28 maja wieczorem do powiatu wołomińskiego zadysponowano liczne siły z naszego regionu. Do pomocy przy gaszeniu pożaru wyruszyli strażacy z powiatów mińskiego, węgrowskiego, łosickiego i siedleckiego.

Zagrożenie dla ludzi

W związku z wielkopowierzchniowym pożarem lasu na terenie powiatu wołomińskiego zablokowana została droga krajowa nr 50 od 254 km (miejscowość Jadów) do 226 km (miejscowość Stanisławów).

Ewakuowano mieszkańców miejscowości Ołdakowizna i Rządza ( powiat miński).

