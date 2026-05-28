XII Piknik Wędkarski z okazji Dnia Dziecka już 31 maja nad siedleckim zalewem!

– Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w zawodach! Jest on całkowicie bezpłatny i nie trzeba mieć żadnych zezwoleń ani karty wędkarskiej. Każdy uczestnik rywalizacji jest też mile widziany na Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się po zawodach. Zaprosimy wtedy dzieci na kiełbaskę z grilla oraz na wręczenie nagród. Każde dziecko otrzyma też drobny upominek od naszych sponsorów za wzięcie udziału w wydarzeniu! – zapowiada Bartosz Mikulski, prezes Koła nr 48 Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach.

Podobnie jak w roku ubiegłym, rejestracja zawodników odbędzie się w niedzielę, 31 maja, w godz. 7.30-8.30 przy grillowisku za „Mrówką” nad zalewem. Rywalizacja wystartuje o godz. 9.00 i potrwa do ok. godz. 11.00.

Zawody odbędą się w trzech kategoriach wiekowych:

„Maluchy” – dzieci w wieku od 0 do 6 lat,

„Dzieci” – od 7 do 10 lat,

„Młodzicy” – od 11 do 14 lat.

Oficjalne ważenie i mierzenie złowionych ryb odbędzie się w godz. od 11.00 do 12.00. Ok. godz. 12.30 zwycięzcy otrzymają nagrody i rozpocznie się piknik rodzinny, który zostanie zorganizowany w barze Summertime.