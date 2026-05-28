XII Piknik Wędkarski z okazji Dnia Dziecka już 31 maja nad siedleckim zalewem!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-05-28 7:39

Będą zawody wędkarskie dla dzieci do 14 lat, rodzinny czas nad wodą, poczęstunek z grilla, a także niespodzianki dla uczestników! Już w niedzielę, 31 maja, od godz. 9.00 nad zalewem w Siedlcach trwać będzie XII Piknik Wędkarski z okazji Dnia Dziecka. Jak co roku na imprezę zapraszają koła Polskiego Związku Wędkarskiego z Siedlec.

Piknik Wędkarski z okazji Dnia Dziecka nad siedleckim zalewem!

i

Autor: Monika Półbratek Zdjęcie archiwalne

– Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w zawodach! Jest on całkowicie bezpłatny i nie trzeba mieć żadnych zezwoleń ani karty wędkarskiej. Każdy uczestnik rywalizacji jest też mile widziany na Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się po zawodach. Zaprosimy wtedy dzieci na kiełbaskę z grilla oraz na wręczenie nagród. Każde dziecko otrzyma też drobny upominek od naszych sponsorów za wzięcie udziału w wydarzeniu! – zapowiada Bartosz Mikulski, prezes Koła nr 48 Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach.

Podobnie jak w roku ubiegłym, rejestracja zawodników odbędzie się w niedzielę, 31 maja, w godz. 7.30-8.30 przy grillowisku za „Mrówką” nad zalewem. Rywalizacja wystartuje o godz. 9.00 i potrwa do ok. godz. 11.00.

Zawody odbędą się w trzech kategoriach wiekowych:

  • „Maluchy” – dzieci w wieku od 0 do 6 lat,
  • „Dzieci” – od 7 do 10 lat,
  • „Młodzicy” – od 11 do 14 lat.

Oficjalne ważenie i mierzenie złowionych ryb odbędzie się w godz. od 11.00 do 12.00. Ok. godz. 12.30 zwycięzcy otrzymają nagrody i rozpocznie się piknik rodzinny, który zostanie zorganizowany w barze Summertime.

Piknik Wędkarski na Dzień Dziecka

i

Autor: Bartosz Mikulski/ Materiały prasowe
Przeczytaj także:
Siedlecki MOK zaprasza 30 maja na koncert Chodowiaków „Wiosenne wirowanie”
Dzień Dziecka w kinach Helios potrwa od 30 maja do 1 czerwca!
piknik rodzinny
zawody wędkarskie
zalew Muchawka Siedlce
Siedlce
dzień dziecka
dla dzieci