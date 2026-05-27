Opóźnia się zakończenie inwestycji związanej z budową tablic informacji pasażerskiej przy przystankach MPK w Siedlcach

Monika Półbratek
2026-05-27 19:15

Część została już postawiona i jest w fazie testów, inne dopiero powstaną – tablice informacji pasażerskiej przy przystankach MPK w Siedlcach będą oddane do użytku później niż było planowane. Są one montowane w różnych punktach miasta, w ramach dużego projektu, dotyczącego rozwoju elektromobilności w Siedlcach i regionie. Łącznie ma ich powstać ponad 50. Jak wyjaśniają urzędnicy siedleckiego magistratu, odroczenie terminu zakończenia tej inwestycji nie wynika jednak ani z winy samorządu, ani wykonawcy.

– Miało być zamontowanych 51 sztuk tzw. tablic informacji dynamicznej dla pasażerów. Niestety, z przyczyn niezależnych od miasta i wykonawcy, nie udało się uzgodnić wszystkich lokalizacji, czyli zgody na umieszczenie kabli zasilających na prywatnych posesjach. Z tego powodu podpisany został ostatnio aneks o wydłużenie terminu na montaż tych tablic do 29 sierpnia. Obecnie jest wykonanych 50 z 51 dokumentacji projektowych i zawarto 13 umów z PGE na dostawę energii elektrycznej. – informuje Piotr Woźniak, naczelnik Gabinetu Prezydenta Siedlec.

Początkowo zakończenie inwestycji było planowane na koniec lutego, później na koniec maja, ostatecznie odroczono je praktycznie do końca wakacji. Ponieważ jednak opóźnienie w realizacji zadania nie wynika z winy wykonawcy, nie zapłaci on w związku z tym żadnej kary umownej.

Tablice są montowane w ramach dużego projektu pt. „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce”. Na jego realizację samorząd wraz z okolicznymi gminami (Siedlce, Kotuń, Mokobody, Wiśniew i Zbuczyn) otrzymał łącznie 76 mln zł unijnej dotacji z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027. Z tego samego projektu Miasto Siedlce zakupiło 14 nowych elektrycznych autobusów marki Yutong oraz ładowarki do tych pojazdów, a także wykonuje inwestycje na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, takie jak budowa magazynów energii, wiaty parkingowej z instalacją fotowoltaiczną oraz bazy diagnostycznej. W ramach projektu prowadzona jest już także przebudowa zatoczek autobusowych w mieście, które muszą zostać odpowiednio wzmocnione, ponieważ autobusy elektryczne są cięższe niż spalinowe. Trwają również prace przygotowawcze do budowy tunelu dla rowerzystów pod wiaduktem garwolińskim.

