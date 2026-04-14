Ruszyły prace przygotowawcze przed budową tunelu dla rowerzystów pod wiaduktem garwolińskim w Siedlcach

– Został użyczony teren dla firmy, która prowadzi tam już m.in. prace geodezyjne czy chociażby badanie gruntu. W ramach tego użyczenia terenu firma może również sobie przygotowywać drogi dojazdowe i tzw. biuro budowy, bo – jak wiadomo – szykuje nam się tam duża inwestycja, budowa drogi dla rowerów z OZE. Termin jej wykonania, to – z tego, co pamiętam – styczeń 2027 roku, dlatego rozpoczynają się już prace przygotowawcze – powiedział nam Piotr Woźniak, naczelnik Gabinetu Prezydenta Miasta Siedlce.

Umowa z wykonawcą w formule „zaprojektuj i wybuduj” została podpisana 14 marca 2025 roku, a realizacja inwestycji ma potrwać do 22 miesięcy. Zanim zacznie być budowany sam tunel, firma DIAG-MOST Sp. z o.o., musi jeszcze uzyskać wszystkie wymagane zezwolenia. Na razie procedury są w toku.

Zadanie pod nazwą „Budowa drogi dla rowerów z OZE” zostanie zrealizowane w ramach projektu „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce”, który siedlecki samorząd współrealizuje z okolicznymi gminami. Wartość zamówienia za opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane to ponad 8 mln 207 tys. zł. Zadanie jest dofinansowane kwotą 6,98 mln zł z UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.