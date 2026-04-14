Ruszyły prace przygotowawcze przed budową tunelu dla rowerzystów pod wiaduktem garwolińskim w Siedlcach

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-04-14 19:29

W rejonie wiaduktu garwolińskiego w Siedlcach wykonawca robót firma DIAG-MOST Sp. z o.o., rozpoczęła już prace przygotowawcze do wykonania tam w przyszłości tunelu dla rowerzystów i amatorów hulajnóg elektrycznych.

Budowa tunelu dla rowerzystów pod wiaduktem garwolińskim coraz bliżej
Budowa tunelu dla rowerzystów pod wiaduktem garwolińskim coraz bliżej Budowa tunelu dla rowerzystów pod wiaduktem garwolińskim coraz bliżej Budowa tunelu dla rowerzystów pod wiaduktem garwolińskim coraz bliżej Budowa tunelu dla rowerzystów pod wiaduktem garwolińskim coraz bliżej
– Został użyczony teren dla firmy, która prowadzi tam już m.in. prace geodezyjne czy chociażby badanie gruntu. W ramach tego użyczenia terenu firma może również sobie przygotowywać drogi dojazdowe i tzw. biuro budowy, bo – jak wiadomo – szykuje nam się tam duża inwestycja, budowa drogi dla rowerów z OZE. Termin jej wykonania, to – z tego, co pamiętam – styczeń 2027 roku, dlatego rozpoczynają się już prace przygotowawcze – powiedział nam Piotr Woźniak, naczelnik Gabinetu Prezydenta Miasta Siedlce.

Umowa z wykonawcą w formule „zaprojektuj i wybuduj” została podpisana 14 marca 2025 roku, a realizacja inwestycji ma potrwać do 22 miesięcy. Zanim zacznie być budowany sam tunel, firma DIAG-MOST Sp. z o.o., musi jeszcze uzyskać wszystkie wymagane zezwolenia. Na razie procedury są w toku.

Zadanie pod nazwą „Budowa drogi dla rowerów z OZE” zostanie zrealizowane w ramach projektu „Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce”, który siedlecki samorząd współrealizuje z okolicznymi gminami. Wartość zamówienia za opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane to ponad 8 mln 207 tys. zł. Zadanie jest dofinansowane kwotą 6,98 mln zł z UE w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

