Siedlecka policja szuka świadków pobicia na Romanówce z użyciem narzędzia przypominającego maczetę

– Do zdarzenia doszło 22 maja w godzinach 8:30–9:30. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że dwóch sprawców zaatakowało 40‑letniego mężczyznę, używając między innymi niebezpiecznego narzędzia przypominającego maczetę. W wyniku pobicia pokrzywdzony doznał obrażeń ciała, w tym rany prawej ręki i został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. – mówi kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Jak informowaliśmy wcześniej, w tym tygodniu jeden z domniemanych sprawców ataku został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, a czyn zakwalifikowano jako występek o charakterze chuligańskim. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 32-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Drugi z mężczyzn podejrzanych o udział w pobiciu wciąż jest poszukiwany przez policję.

– Apelujemy do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego okoliczności, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Siedlcach! – prosi kom. Ewelina Radomyska.

Kontaktować się można telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 47 707 23 94 lub osobiście, zgłaszając się do siedziby jednostki przy ul. Starowiejskiej 66.