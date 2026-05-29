Siedlecka policja szuka świadków pobicia na Romanówce z użyciem narzędzia przypominającego maczetę

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-05-29 11:39

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach pracują nad wyjaśnieniem szczegółowych okoliczności pobicia 40-latka z użyciem niebezpiecznego narzędzia, przypominającego maczetę. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu, w piątek 22 maja w godzinach porannych, przy ul. Romanówka 13 w Siedlcach. Osoby, które były świadkami brutalnego ataku lub posiadają istotne informacje, mogące pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia, proszone są o kontakt z siedlecką komendą.

Komenda Miejska Policji w Siedlcach

i

Autor: Monika Półbratek Komenda Miejska Policji w Siedlcach

– Do zdarzenia doszło 22 maja w godzinach 8:30–9:30. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że dwóch sprawców zaatakowało 40‑letniego mężczyznę, używając między innymi niebezpiecznego narzędzia przypominającego maczetę. W wyniku pobicia pokrzywdzony doznał obrażeń ciała, w tym rany prawej ręki i został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. – mówi kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Jak informowaliśmy wcześniej, w tym tygodniu jeden z domniemanych sprawców ataku został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, a czyn zakwalifikowano jako występek o charakterze chuligańskim. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 32-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Drugi z mężczyzn podejrzanych o udział w pobiciu wciąż jest poszukiwany przez policję.

– Apelujemy do wszystkich osób, które były świadkami zdarzenia lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego okoliczności, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Siedlcach! – prosi kom. Ewelina Radomyska.

Kontaktować się można telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 47 707 23 94 lub osobiście, zgłaszając się do siedziby jednostki przy ul. Starowiejskiej 66.

Przeczytaj także:
Kolejny atak maczetą w Siedlcach! Na osiedlu Roskosz mężczyzna został zraniony …
atak z maczetą
Siedlce
maczeta
policja szuka świadków