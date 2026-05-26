Kolejny atak maczetą w Siedlcach! Na osiedlu Roskosz mężczyzna został zraniony ostrym narzędziem przez dwóch innych mężczyzn

– W piątek, 22 maja, w godzinach porannych dyżurny siedleckiej Policji otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia, w którym 40-letni siedlczanin został zaatakowany przez dwóch mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku użyto narzędzia przypominającego maczetę. Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. W wyniku podjętych czynności policjanci Wydziału Kryminalnego zatrzymali jednego z mężczyzn, mających związek ze sprawą. 32-latek usłyszał zarzuty, a decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Sprawę wyjaśnia także Prokuratura Rejonowa w Siedlcach. Obecnie trwają czynności, które mają na celu zatrzymanie drugiego ze sprawców tego zdarzenia.

To już kolejne takie zdarzenie w Siedlcach. Do podobnego ataku dwóch mężczyzn na trzeciego mężczyznę doszło również w marcu tego roku. Wtedy obaj podejrzani o atak mężczyźni zostali zatrzymani przez policję i usłyszeli zarzuty pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Zostali też tymczasowo aresztowani.