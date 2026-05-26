Za nami Majówka w Reymontówce „na wesoło”. W 2026 roku imprezę odwiedziły tłumy!

Podobnie jak w latach ubiegłych, tradycyjną już „Majówkę w Reymontówce” współorganizowały Starostwo Powiatowe w Siedlcach oraz Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, gdzie odbyło się to wydarzenie. Pogoda dopisała, więc chętnych do wspólnego biesiadowania nie brakowało. Publiczność rozgrzały też występy lokalnych zespołów, uwielbianych przez publiczność, takich jak „Wiśniewiacy”, „Kwiaty Kostrzynia” czy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz.

POSŁUCHAJ więcej o imprezie Majówka w Reymontówce na wesoło! Mówi Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski:

– „Majówka w Reymontówce” to jest zawsze super impreza. Kiełbaska dla każdego, dla dzieci wata cukrowa i lody. Każdego roku zapewniamy wielkie atrakcje. W tym roku trochę postanowiliśmy zmienić konwencję, bo zamiast samych zespołów ludowych i artystów, zrobiliśmy też Kabaret KaŁaMasz, czyli Ranczo nasze sławne i Ławeczka. Wyszło naprawdę świetnie. A teraz trwa potańcówka dla każdego pod gołym niebem z zespołem Kryters. – powiedział nam w dniu imprezy Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski.

W trakcie wydarzenia wręczono też tegorocznym laureatom Nagrody Starosty. W tym roku trafiły one do czterech osób, które swoją działalnością, pracą i zaangażowaniem w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju powiatu siedleckiego, a także do wspierania lokalnej społeczności.

– Nagrodę Specjalną dostał pan Egmont Hamelow, wicestarosta powiatu Oberhavel, z którym mamy partnerstwo. Otrzymał ją za 18 lat przyjaźni, bo przez 18 lat był on wicestarostą i zawsze odpowiadał za nasze stosunki. Odchodzi na emeryturę, więc postanowiliśmy go trochę uhonorować. Pan Henryk Wysocki z firmy Rzeźnik otrzymał Nagrodę Starosty, jeśli chodzi o działalność gospodarczą. Ksiądz Paweł Siedlanowski – otrzymał Nagrodę Honorową Starosty za swoją działalność na rzecz dzieci, a poseł Krzysztof Tchórzewski – na wniosek ponad 200 mieszkańców powiatu siedleckiego, którzy podpisali się z wnioskiem o nagrodę dla niego za to, że pracuje już od 35 lat na rzecz wszystkich mieszkańców powiatu siedleckiego i miasta Siedlce. – wyjaśnia starosta Karol Tchórzewski.

Poseł Krzysztof Tchórzewski swoją nagrodę finansową w kwocie 6 tys. zł przekazał na cel charytatywny – wsparcie dwóch małych mieszkańców powiatu, którzy chorują na śmiertelną chorobę – dystrofię mięśniową Duchenne’a, tzw. DMD. Po 3 tys. zł wesprą zbiórki na rzecz każdego z dwóch chłopców – Szymona Kowalczyka oraz Dawida Bierkata, prowadzone w portalu SiePomaga.