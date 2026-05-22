Pary świętujące Złote Gody odebrały pamiątkowe medale z rąk prezydenta Siedlec. Zobacz zdjęcia!

Uroczystość poświęconą pięknemu jubileuszowi 50-lecia pożycia małżeńskiego, tzw. Złote Gody, uczciło w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siedlcach osiem par:
- Jadwiga i Stanisław Adamczykowie,
- Zofia i Jan Czwalowie,
- Teresa i Wiesław Grzebiszowie,
- Zofia i Ignacy Kiccy,
- Jadwiga i Janusz Kotowie,
- Zofia i Jan Orzyłowscy,
- Jadwiga i Wojciech Siekierkowie,
- Elżbieta i Marek Skłodowscy.
– To bardzo radosny dzień dla naszego miasta, dla naszej wspólnoty samorządowej. W czasach, kiedy tak niewiele małżeństw generalnie jest zawieranych, w czasach kiedy mierzymy się z problemami demograficznymi, rodzi się coraz mniej dzieci, państwo, którzy przeżyli ze sobą 50 lat, dają wspaniały przykład kolejnym pokoleniom! – powiedział prezydent miasta Tomasz Hapunowicz.
Co powiedzieli jubilaci, można usłyszeć w załączonym nad tekstem materiale dźwiękowym. Otrzymali oni z rąk Prezydenta Siedlec pamiątkowe medale Prezydenta RP, a także legitymacje i bukiety kwiatów. Jedna z par świętowała 56-lecie małżeństwa! Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu szczęśliwych, wspólnie przeżytych lat!