Pary świętujące Złote Gody odebrały pamiątkowe medale z rąk prezydenta Siedlec. Zobacz zdjęcia!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-05-22 13:40

Od ponad 50 lat tworzą szczęśliwe związki małżeńskie! Siedlczanie obchodzący Złote Gody odebrali pamiątkowe medale, legitymacje i kwiaty z rąk prezydenta miasta Tomasza Hapunowicza. Zdradzili nam także swoje prywatne recepty na szczęśliwe pożycie. Ciekawi? Posłuchajcie, co powiedzieli i zobaczcie nasze zdjęcia z wydarzenia!

POSŁUCHAJ, jaką receptę na udane pożycie małżeńskie mają jubilaci, świętujący w Siedlcach Złote Gody. Mówi Prezydent Miasta Siedlce:
Mediateka.pl

Uroczystość poświęconą pięknemu jubileuszowi 50-lecia pożycia małżeńskiego, tzw. Złote Gody, uczciło w Urzędzie Stanu Cywilnego w Siedlcach osiem par:

  • Jadwiga i Stanisław Adamczykowie,
  • Zofia i Jan Czwalowie,
  • Teresa i Wiesław Grzebiszowie,
  • Zofia i Ignacy Kiccy,
  • Jadwiga i Janusz Kotowie,
  • Zofia i Jan Orzyłowscy,
  • Jadwiga i Wojciech Siekierkowie,
  • Elżbieta i Marek Skłodowscy.
Pamiątkowe medale, legitymacje i kwiaty z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego odebrało w Siedlcach osiem par
Galeria zdjęć 54

– To bardzo radosny dzień dla naszego miasta, dla naszej wspólnoty samorządowej. W czasach, kiedy tak niewiele małżeństw generalnie jest zawieranych, w czasach kiedy mierzymy się z problemami demograficznymi, rodzi się coraz mniej dzieci, państwo, którzy przeżyli ze sobą 50 lat, dają wspaniały przykład kolejnym pokoleniom! – powiedział prezydent miasta Tomasz Hapunowicz.

Co powiedzieli jubilaci, można usłyszeć w załączonym nad tekstem materiale dźwiękowym. Otrzymali oni z rąk Prezydenta Siedlec pamiątkowe medale Prezydenta RP, a także legitymacje i bukiety kwiatów. Jedna z par świętowała 56-lecie małżeństwa! Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wielu szczęśliwych, wspólnie przeżytych lat!

Przeczytaj także:
Zabytkowe lustro z czasów Księżnej Aleksandry Ogińskiej przejdzie renowację. Mi…
urząd stanu cywilnego
Siedlce
Małżeństwo
jubileusz
złote gody