Mieli dokonać pobicia mężczyzny w Siedlcach z użyciem maczety. Podejrzani trafili do tymczasowego aresztu

Okoliczności niebezpiecznego zdarzenia

– W dniu 13 marca 2026 r. dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach został powiadomiony, iż na terenie miasta doszło do pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Piotrowi K. zadano kilka ciosów maczetą, powodując u niego obrażenia, narażające na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W sprawie tej wykonane zostały niezwłocznie liczne czynności procesowe i pozaprocesowe, zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia i jego sprawców. Zebrany materiał dowodowy dostarczył podstaw do zatrzymania 20-letniego Dawida E. oraz 19-letniego Alana W. – osób znanych pokrzywdzonemu. – opowiada Bartłomiej Świderski, prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Zarzuty i środek zapobiegawczy dla podejrzanych

Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator Prokuratury Rejonowej w Siedlcach przedstawił zarzuty obu podejrzanym mężczyznom.

– Alanowi W. przedstawiony został zarzut pobicia Piotra K. z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci maczety, w którym narażono pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. czynu z art. 159 kk. Dawidowi E. został przedstawiony zarzut pobicia Piotra K., tj. czynu z art. 158 § 1 kk. Przesłuchani w charakterze podejrzanych Alan W. i Dawid E. nie przyznali się do popełnienia zarzutu pobicia Piotra K. – informuje prok. Bartłomiej Świderski.

Sąd Rejonowy w Siedlcach, uwzględniając wniosek prokuratora w tym zakresie, postanowił 18 marca 2026 r. o tymczasowym aresztowaniu obu podejrzanych mężczyzn na okres trzech miesięcy.

Za przestępstwo pobicia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, ale jeżeli sprawca pobicia używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, w tym wypadku maczety, podlega karze nawet do 8 lat pozbawienia wolności.