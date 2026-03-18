Oskarżony o zabójstwo zakonnika w siedleckim parku Rafał J. nie trafi do więzienia, postępowanie zostało umorzone!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-03-18 16:10

W Sądzie Okręgowym w Siedlcach 18 marca zapadł wyrok w sprawie Rafała J.. Mężczyzna oskarżony był o dwa zabójstwa – zakonnika o. Maksymiliana w siedleckim parku, oraz obywatelki Ukrainy w Sokołowie Podlaskim – a także o dwa usiłowania zabójstwa i pobicie. Sąd uznał mężczyznę za winnego, ale uwzględnił ostatnią opinię biegłych, według której mężczyzna cierpi na schizofrenię paranoidalną, a w chwili popełniania zarzucanych mu czynów był niepoczytalny. Postępowanie w sprawie zostało więc umorzone. Mężczyzna trafi do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.

Oskarżony o zabójstwo zakonnika w siedleckim parku Rafał J. nie trafi do więzienia, postępowanie zostało umorzone!

Autor: Monika Półbratek

Opinia biegłych psychiatrów w sprawie zdrowia psychicznego Rafała J. była już kolejną opinią, ponieważ wcześniejsze były ze sobą całkowicie sprzeczne. Ostatnia została sporządzona po trwającej sześć tygodni, wnikliwej obserwacji oskarżonego. Po jej przedstawieniu w sądzie podczas poprzedniej rozprawy, zarówno obrońca Rafała J., jak i prokurator, wnosili do sądu o umorzenie postępowania.

– Decyzja Sądu nie jest zaskoczeniem dla prokuratury, ponieważ o taką decyzję wnosiliśmy. Wątpliwości nie pozostawia fakt, że oskarżony wedle kolejnych zespołów opiniujących biegłych był niepoczytalny w czasie popełniania zarzucanych mu czynów. I tutaj jedyną możliwą reakcją jest umieszczenie go w zakładzie psychiatrycznym. Nie jest możliwe w takiej sytuacji wymierzenie kary oskarżonemu – powiedział nam dziś po ogłoszeniu wyroku Kamil Żmudziński, prokurator Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Dodał także, że jego zdaniem oskarżony bez wątpienia jest winny: – Sąd także nie miał żadnych wątpliwości. Materiał dowodowy wskazuje jednoznacznie, że oskarżony Rafał J. dopuścił się wszystkich zarzucanych mu przestępstw, o które był oskarżony w akcie oskarżenia skierowanym przez Prokuraturę Okręgową w Siedlcach.

Na razie Rafał J. przebywa jeszcze w tymczasowym areszcie. Zgodnie z wyrokiem sądu, w niedługiej przyszłości mężczyzna ma jednak trafić do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Z opinii specjalistów wynikało bowiem, że mężczyzna stanowi zagrożenie dla swojego otoczenia i powinien zostać odizolowany od społeczeństwa. Nie wiadomo, na jak długo, ponieważ jest to uzależnione od postępów w leczeniu stwierdzonej u niego przez biegłych schizofrenii paranoidalnej. Może to być kilka lub kilkanaście lat, ale niewykluczone, że spędzi tam nawet resztę życia.

– Internacja orzekana jest bezterminowo i co pół roku biegli wypowiadają się o aktualnym stanie zdrowia psychicznego osoby umieszczonej w takim ośrodku. W związku z tym nie można przewidzieć, w jakim okresie Rafał J. będzie tam przebywał. – wyjaśnia Prokurator.

Wyrok nie jest prawomocny. Na razie nie wiadomo, czy obrońca będzie się od niego odwoływał.

Trudno jeszcze oszacować, jakie będzie stanowisko mojego klienta, chociaż ze względu na jego chorobę niekoniecznie jego oświadczenia będą miały moc prawną i wiążącą dla mnie, bo musimy mieć na uwadze, że właśnie ta choroba wpływa na jego zachowanie i osąd sytuacji. Będę się jeszcze z nim konsultował. Być może złożę wniosek o uzasadnienie wyroku, by poznać wszystkie szczegółowe motywy Sądu, które dzisiaj przedstawił nam tylko ustnie – mówi Karol Michowiecki, adwokat oskarżonego. Jak dodaje, Rafał J. nie przyznaje się do winy: – Mój klient nigdy się nie przyznał do zarzucanych mu czynów i do tej pory się nie przyznaje. Nie bardzo nawet chciał rozmawiać na ten temat. On unika takich rozmów, nawet z biegłymi nie chciał rozmawiać o tych czynach.

Rafałowi J. zarzucono pięć poważnych przestępstw, przy czym osoby, o których napadnięcie go oskarżono, były mu kompletnie obce. Zostały zaatakowane znienacka, zazwyczaj od tyłu, a następnie silnie i wielokrotnie uderzane tępym narzędziem.

Mężczyznę oskarżono o zabicie 35-letniego zakonnika o. Maksymiliana w siedleckim parku w dniu 11 listopada 2021 roku, zabicie 49-letniej Ukrainki w Sokołowie Podlaskim, usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Sokołowie Podlaskim, a także pobicie i spowodowanie obrażeń ciała innej osoby. Po tym, gdy został zatrzymany i osadzony w tymczasowym areszcie w Zakładzie Karnym w Siedlcach, Rafał J. próbował też dokonać zabójstwa swojego współwięźnia, którego zaatakował w celi od tyłu, uderzając w niego metalowym krzesłem.

