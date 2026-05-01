Lokalni strażacy odbyli ćwiczenia ratownicze na terenie gminy Zbuczyn

Szkolenie odbywało się przez dwa dni, za każdym razem w innej miejscowości. Uczestniczyli w nim strażacy z KM PSP w Siedlcach oraz strażacy ochotnicy z terenu gminy Zbuczyn. W piątek, 24 kwietnia, ćwiczenia przeprowadzono na zbiorniku retencyjnym w Rówcach. Scenariusz zakładał nagłą powódź, w wyniku której osoby przebywające nad wodą zostały odcięte od lądu.

– Naszym zadaniem była pomoc w budowie zapory przeciwpowodziowej, oraz stałe monitorowanie sytuacji i transmisja obrazu do stanowiska kierowania, przy użyciu naszego BSP. – relacjonują druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie.

W sobotę, 25 kwietnia, działania przeniosły się do miejscowości Krzesk-Majtek. Scenariusz dotyczył skutków długotrwałej suszy:

dostarczania wody pitnej dla mieszkańców,

gaszenia pożaru parku z wykorzystaniem wody tłoczonej z pobliskiego zbiornika.

– Tym razem naszym zadaniem było pompowanie wody na odległość, przy użyciu naszego GCBA, oraz stałe monitorowanie sytuacji i transmisja obrazu do stanowiska kierowania przy użyciu naszego BSP. – opowiadają druhowie z OSP Zbuczyn.

Projekt pt. „Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim na rzecz służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi”, w ramach którego odbyły się ćwiczenia strażackie, jest współfinansowany z programu transgranicznego Interreg NEXT Polska–Ukraina 2021–2027.