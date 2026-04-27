Siedleccy strażacy otrzymali nowy, specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Ma pomagać m.in. w sytuacjach kryzysowych

Oficjalna uroczystość przekazania nowego sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach odbyła się w piątek 24 kwietnia 2026 r. na placu wewnętrznym jednostki, przy udziale partnerów projektu realizowanego w ramach programu transgranicznego: Prezydenta Miasta Siedlce Tomasza Hapunowicza, Wójta Gminy Zbuczyn Huberta Pasiaka, przedstawicieli Zarządu Głównego Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Obwodzie Wołyńskim oraz st. bryg. Waldemara Rostka – Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach.

Sprzęt, w jaki wyposażona została siedlecka komenda to:

zestaw fantomów ratowniczych wraz z osprzętem, zakupiony ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach zadania „Wsparcie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej”, a także:

ciężki samochód specjalny SCCs – ciągnik siodłowy MAN wraz z naczepą typu cysterna wyposażony w zbiornik przystosowany do transportu wody pitnej i gaśniczej,

lekki samochód do przewozu ratowników SLBus Mercedes Sprinter,

łódź płaskodenna aluminiowa z silnikiem i przyczepą.

Trzy ostatnie sprzęty zostały zakupione w ramach projektu: „Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowania służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu”, w ramach Programu Interreg NEXT Poland-Ukraine 2021-2027.

– Ta cysterna już jest w podziale bojowym. Ma bardzo szerokie spektrum zastosowania, ponieważ jest dostosowana nie tylko do transportu wody gaśniczej, ale również pitnej. Oczywiście wymaga to kompletnej procedury dezynfekcji. Mamy to już opracowane, ale daje to możliwość taką, że w sytuacjach kryzysowych, trudnych, np. zaniku czy braku możliwości poboru wody gdziekolwiek u nas w powiecie czy nawet dalej, będziemy mogli taką wodę pitną transportować w to miejsce i ją tam dystrybuować. Łódź płaskodenna natomiast jest bardzo adekwatna do tych akwenów i zbiorników, które są u nas na terenie. Ma bardzo nieduże zanurzenie, bo 15 cm, więc można pływać nawet po naprawdę płytkiej wodzie, po mieliznach. Jest to taka stalowa łódka, odporna na zniszczenia. Myślę, że nam się przyda, i że realnie wzmacnia nasz potencjał ratowniczy w tym zakresie. – wyjaśnia bryg. Paweł Kulicki, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Siedlcach.

Oprócz zakupu nowego sprzętu, częścią projektu transgranicznego były też ćwiczenia z zakresu ratownictwa w okresie klęsk żywiołowych takich jak powódź i susza. Lokalni strażacy realizowali je w piątek i sobotę (24 i 25 kwietnia) na terenie gminy Zbuczyn.

Pozyskany przez strażaków nowy sprzęt zwiększa możliwości operacyjno-techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego miasta Siedlce i powiatu siedleckiego, a co za tym idzie, także poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta i regionu.