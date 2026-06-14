– Zainteresowanie lokalnego środowiska konkursem pozwala nam wierzyć, że jego kolejne edycje spotkają się z równie szerokim zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem. W tym roku do konkursu zgłoszono ponad 20 pozycji. Podobna liczba była również zgłoszona w pierwszej edycji. Jest to sporo książek o szerokim wachlarzu tematycznym, edytorskim. Generalnie, jest z czego wybierać i jest to trudny orzech do zgryzienia dla Kapituły Konkursu. – podsumowała tegoroczną rywalizację dr Aldona Borkowska, dyrektor Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu w Siedlcach.
Pełna Lista Laureatów Konkursu UwS „Homo – Verbum – Locus” 2026
Grand Prix otrzymała pani Joanna Nikel za książkę:
• „Terror niemiecki w powiecie Mińsk Mazowiecki 1939-1944. Wojna i rozliczenia”, która została opublikowana przez Instytut Pileckiego.
– Jest to publikacja, która traktuje o wojennych losach powiatu Mińsk Mazowiecki. W swoich badaniach nie koncentrowałam się wyłącznie na takiej typowej narracji, opisującej wydarzenia z czasów II wojny światowej, albowiem u mnie historia nie kończy się w 1945 roku. Interesujące było również dla mnie to, co się działo po wojnie z Niemcami, którzy przybywali tutaj na te tereny i w imieniu Państwa Niemieckiego realizowały politykę prześladowań i eksterminacji ludności żydowskiej, jak i również polskiej. Nagroda jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i źródłem satysfakcji. Książka powstawała w czasach pandemii, więc wsparcie Instytutu w prowadzeniu badań było ogromne. Cieszy mnie, że historia mniejszych miejscowości nie pozostaje w cieniu. – powiedziała nam Joanna Nikel.
Kapituła Konkursu przyznała też pięć wyróżnień w trzech kategoriach:
- Promocja regionu:
• Magda Stasiuk, „Życie i twórczość Zofii z Wrońskich Ścisłowskiej”, wydawca: Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.
• Jerzy Flisiński, „Bialskie księżne Radziwiłłowe”, wydawca: Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej.
- Poziom edytorski:
• Krzysztof Flażyński (red.), „Treblinka. Ślady zbrodni / Treblinka. Traces of the crime”, wydawca: Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944).
• Dariusz Magier (oprac.), „Protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Siedlcach z lat 1944-1950”, wydawca: Archiwum Państwowe w Siedlcach.
- Duch regionu:
• Ewelina Parafińska-Korybska, „Pieśni zasłyszane. Zbiór śpiewów kościelnych i religijnych z południowego Podlasia”, wydawca: Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej Unitas.
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy! Więcej o konkursie można usłyszeć w załączonym do tekstu materiale dźwiękowym.