– Jest to publikacja, która traktuje o wojennych losach powiatu Mińsk Mazowiecki. W swoich badaniach nie koncentrowałam się wyłącznie na takiej typowej narracji, opisującej wydarzenia z czasów II wojny światowej, albowiem u mnie historia nie kończy się w 1945 roku. Interesujące było również dla mnie to, co się działo po wojnie z Niemcami, którzy przybywali tutaj na te tereny i w imieniu Państwa Niemieckiego realizowały politykę prześladowań i eksterminacji ludności żydowskiej, jak i również polskiej. Nagroda jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i źródłem satysfakcji. Książka powstawała w czasach pandemii, więc wsparcie Instytutu w prowadzeniu badań było ogromne. Cieszy mnie, że historia mniejszych miejscowości nie pozostaje w cieniu. – powiedziała nam Joanna Nikel.