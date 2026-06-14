Akademia Liderek – spotkanie dla kobiet, które chcą się rozwijać

- Akademia Liderek powstała dla kobiet, które wiedzą, że rozwój nie jest luksusem – jest inwestycją. Dla tych, które chcą świadomie budować swoją pozycję, wzmacniać wpływ, rozwijać kompetencje przywódcze i otaczać się ambitnymi, inspirującymi osobami. To więcej niż program. To społeczność kobiet, które odważnie sięgają po więcej. Więcej wiedzy. Więcej możliwości. Więcej pewności siebie. Więcej sprawczości. W świecie pełnym hałasu warto znaleźć miejsce, które pomaga usłyszeć własny głos. Jeśli czujesz, że jesteś gotowa wejść na kolejny poziom swojego rozwoju – zapraszamy – informują organizatorzy.