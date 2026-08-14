Bielany-Wąsy: Zderzenie osobówki i motocykla na DK-63, jedna osoba ranna!

- Do zdarzenia doszło w piątek, 14 sierpnia. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Volkswagenem, 27-letnia mieszkanka powiatu sokołowskiego nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego ją motocykla marki Honda, którym kierował 71-letni mieszkaniec Inowrocławia. W wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. Kierujący motocyklem z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierujących. Zarówno kierująca Volkswagenem jak i motocyklista byli trzeźwi – informuje mł. asp. Aneta Szurowska z KPP Sokołów Podlaski.