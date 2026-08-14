Bielany-Wąsy: Zderzenie osobówki i motocykla na DK-63, jedna osoba ranna!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-14 17:51

Sokołowscy mundurowi wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego na DK63 w miejscowości Bielany-Wąsy (gm. Bielany). W wyniku zderzenia samochodu osobowego z motocyklem jedna osoba została przewieziona do szpitala.

Wypadek motocyklisty w Kaletach
Autor: Policja/ Materiały prasowe

- Do zdarzenia doszło w piątek, 14 sierpnia. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierująca Volkswagenem, 27-letnia mieszkanka powiatu sokołowskiego nie zachowała bezpiecznej odległości od poprzedzającego ją motocykla marki Honda, którym kierował 71-letni mieszkaniec Inowrocławia. W wyniku czego doszło do zderzenia pojazdów. Kierujący motocyklem z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierujących. Zarówno kierująca Volkswagenem jak i motocyklista byli trzeźwi – informuje mł. asp. Aneta Szurowska z KPP Sokołów Podlaski.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, którzy wykonali niezbędne czynności i ustalają dokładny przebieg oraz okoliczności zdarzenia.

Przeczytaj także:
Jabłonna Lacka: Starszy mężczyzna został potrącony na przejściu dla pieszych
powiat sokołowski
wypadek motocyklisty