Jabłonna Lacka: Starszy mężczyzna został potrącony na przejściu dla pieszych

- W piątek (14 sierpnia) w Jabłonnie Lackiej doszło do potrącenia pieszego na oznakowanym przejściu dla pieszych. Mundurowi, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, wstępnie ustalili, że 58-letni kierowca Seata, nie zachował należytej ostrożności dojeżdżając do oznakowanego przejścia dla pieszych i nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, który znajdował się na pasach. Poszkodowany 85-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Policyjne badanie trzeźwości wykazało, że zarówno 58-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego, który kierował Seatem, a także pieszy byli trzeźwi – informuje mł. asp. Aneta Szurowska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.