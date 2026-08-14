Jabłonna Lacka: Starszy mężczyzna został potrącony na przejściu dla pieszych

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-14 12:50

85-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego przechodząc przez przejście dla pieszych w Jabłonnie Lackiej został potrącony przez kierującego Seatem. Po zdarzeniu pieszy z obrażenia ciała został przewieziony do szpitala.

Oznakowane przejście dla pieszych na drodze asfaltowej. O wypadku w Jabłonnie Lackiej przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Monika Półbratek Zdjęcie ilustracyjne

- W piątek (14 sierpnia) w Jabłonnie Lackiej doszło do potrącenia pieszego na oznakowanym przejściu dla pieszych. Mundurowi, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, wstępnie ustalili, że 58-letni kierowca Seata, nie zachował należytej ostrożności dojeżdżając do oznakowanego przejścia dla pieszych i nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu, który znajdował się na pasach. Poszkodowany 85-latek z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Policyjne badanie trzeźwości wykazało, że zarówno 58-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego, który kierował Seatem, a także pieszy byli trzeźwi – informuje mł. asp. Aneta Szurowska z Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci ustalając szczegółowe okoliczności zdarzenia.

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