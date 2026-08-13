V ogólnopolski Zlot Fanów Serialu „Ranczo” i Jarmark Folkowy w Wilkowyjach

To już w ten weekend w Jeruzalu w powiecie mińskim odbędzie się V ogólnopolski Zlot Fanów Serialu "Ranczo" oraz Jarmark Folkowy w Wilkowyjach. 15 sierpnia odbędzie się również „Bieg spod ławeczki”.

Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe Ranczo 10 odc. 118. Pietrek (Piotr Pręgowski), Hadziuk (Bogdan Kalus), Solejuk (Sylwester Maciejewski)