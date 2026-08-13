V ogólnopolski Zlot Fanów Serialu „Ranczo” i Jarmark Folkowy w Wilkowyjach

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-13 16:08

To już w ten weekend w Jeruzalu w powiecie mińskim odbędzie się V ogólnopolski Zlot Fanów Serialu "Ranczo" oraz Jarmark Folkowy w Wilkowyjach. 15 sierpnia odbędzie się również „Bieg spod ławeczki”.

Trzej mężczyźni siedzą na ławeczce z puszkami napoju. O Zlocie Fanów Serialu Ranczo przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe Ranczo 10 odc. 118. Pietrek (Piotr Pręgowski), Hadziuk (Bogdan Kalus), Solejuk (Sylwester Maciejewski)

- W tym roku zmieniany trochę lokalizację i główna część imprezy odbędzie się obok rynku przy ul. Latowickiej w Jeruzalu – informują organizatorzy.

PLAN IMPREZYRYNEK W JERUZALU

  • BIEG SPOD ŁAWECZKI – śladami serialu „Ranczo”
  • 9.00 - start nordic walking
  • 9.30 - start biegu
  • 11.00 - dekoracja zwycięzców biegu

PLAC OBOK RYNKU PRZY UL. LATOWICKIEJ W JERUZALU

  • 12.00 - Oficjalne rozpoczęcie V Zlotu Fanów Serialu „Ranczo”
  • Rozpoczęcie Mini Quizu, Quizu i Finału Finałów Quizu Wiedzy o Serialu Ranczo
  • 12.30 - Konkurs Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce – Reaktywacja”
  • Przesłuchania finałowe – I tura: Adam Asanov, Emilia Gruz, Dawid Bonk
  • 13.00 - TAM, gdzie mieszkają BAJKI 2 – spotkanie z Violettą Arlak i Tomaszem Gęsikowskim
  • 13.30 - Piotr Pręgowski i Ewa Kuryło
  • 14.00 - Konkurs Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce – Reaktywacja”
  • Przesłuchania finałowe – II tura: Marsyllówna, Milsen, Mr Sebii, Weronika Kępa
  • 14.30 - Życiaki Duo - Koncert muzyki z serialu „Ranczo”
  • 15.00 - Konkurs Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce – Reaktywacja”
  • Ogłoszenie wyników, występy laureatów
  • 15.30 - Piotr Pręgowski i Ewa Kuryło
  • 16.00 - Ogłoszenie wyników Quizów Wiedzy o Serialu „Ranczo”
  • 17.00 - Koncert Gwiazdy Zlotu – PATRICIA KAZADI
  • 18.00 - Zakończenie Zlotu

Ponadto:

  • stanowisko V Zlotu Fanów Serialu „Ranczo”, autografy aktorów „Rancza”,
  • występy na scenie Gości i Przyjaciół V Zlotu Fanów,
  • Jarmark - stoiska z wyżywieniem, rękodziełem i tradycyjnymi potrawami
  • WAKACYJNA TRASA „LATO Z RADIEM I TELEWIZJĄ POLSKĄ”

RYNEK W JERUZALU:

7.30-11.30 - program TVP2 „Pytanie na Śniadanie”

12.30-16.00 - program TVP Info „Polska na Tak”

MROZY:

Park im. Piotra Starosty:

  • 9.00-12.00 - audycja „Lato z Radiem” na żywo
  • 12.00-18.00 - piknik edukacyjny „Z życia wzięte”
  • 16.00-18.00 - potańcówka
  • Plac przy tramwaju konnym, ul. Tartaczna:
  • 20.00-22.00 - koncert gwiazd Wakacyjnej Trasy

Zlot fanów serialu Ranczo 2026
Autor: organizatorzy/ Materiały prasowe
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