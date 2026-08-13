V ogólnopolski Zlot Fanów Serialu „Ranczo” i Jarmark Folkowy w Wilkowyjach

- W tym roku zmieniany trochę lokalizację i główna część imprezy odbędzie się obok rynku przy ul. Latowickiej w Jeruzalu – informują organizatorzy.
PLAN IMPREZYRYNEK W JERUZALU
- BIEG SPOD ŁAWECZKI – śladami serialu „Ranczo”
- 9.00 - start nordic walking
- 9.30 - start biegu
- 11.00 - dekoracja zwycięzców biegu
PLAC OBOK RYNKU PRZY UL. LATOWICKIEJ W JERUZALU
- 12.00 - Oficjalne rozpoczęcie V Zlotu Fanów Serialu „Ranczo”
- Rozpoczęcie Mini Quizu, Quizu i Finału Finałów Quizu Wiedzy o Serialu Ranczo
- 12.30 - Konkurs Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce – Reaktywacja”
- Przesłuchania finałowe – I tura: Adam Asanov, Emilia Gruz, Dawid Bonk
- 13.00 - TAM, gdzie mieszkają BAJKI 2 – spotkanie z Violettą Arlak i Tomaszem Gęsikowskim
- 13.30 - Piotr Pręgowski i Ewa Kuryło
- 14.00 - Konkurs Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce – Reaktywacja”
- Przesłuchania finałowe – II tura: Marsyllówna, Milsen, Mr Sebii, Weronika Kępa
- 14.30 - Życiaki Duo - Koncert muzyki z serialu „Ranczo”
- 15.00 - Konkurs Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce – Reaktywacja”
- Ogłoszenie wyników, występy laureatów
- 15.30 - Piotr Pręgowski i Ewa Kuryło
- 16.00 - Ogłoszenie wyników Quizów Wiedzy o Serialu „Ranczo”
- 17.00 - Koncert Gwiazdy Zlotu – PATRICIA KAZADI
- 18.00 - Zakończenie Zlotu
Ponadto:
- stanowisko V Zlotu Fanów Serialu „Ranczo”, autografy aktorów „Rancza”,
- występy na scenie Gości i Przyjaciół V Zlotu Fanów,
- Jarmark - stoiska z wyżywieniem, rękodziełem i tradycyjnymi potrawami
- WAKACYJNA TRASA „LATO Z RADIEM I TELEWIZJĄ POLSKĄ”
RYNEK W JERUZALU:
7.30-11.30 - program TVP2 „Pytanie na Śniadanie”
12.30-16.00 - program TVP Info „Polska na Tak”
MROZY:
Park im. Piotra Starosty:
- 9.00-12.00 - audycja „Lato z Radiem” na żywo
- 12.00-18.00 - piknik edukacyjny „Z życia wzięte”
- 16.00-18.00 - potańcówka
- Plac przy tramwaju konnym, ul. Tartaczna:
- 20.00-22.00 - koncert gwiazd Wakacyjnej Trasy