Nocny Maraton Filmowy w Mordach. Będzie można obejrzeć aż trzy filmy!

- Macie ochotę na noc pełną dobrych filmów, popcornu i wyjątkowej atmosfery? Zapraszamy na Nocny Maraton Filmowy w MGOK-u w Mordach! Przygotowaliśmy dla Was trzy filmowe seanse, które pozwolą spędzić letni wieczór w prawdziwie kinowym klimacie. Zabierzcie znajomych, rodzinę, dobry humor i przygotujcie się na filmową noc pełną emocji! Dobre filmy, świetna atmosfera – czego chcieć więcej? Przed seansem o godzinie 18:00 odbędzie się prelekcja na temat historii kina, którą poprowadzi Paweł Przewoźny – informują organizatorzy.