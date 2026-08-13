Nocny Maraton Filmowy w Mordach. Będzie można obejrzeć aż trzy filmy!

- Macie ochotę na noc pełną dobrych filmów, popcornu i wyjątkowej atmosfery? Zapraszamy na Nocny Maraton Filmowy w MGOK-u w Mordach! Przygotowaliśmy dla Was trzy filmowe seanse, które pozwolą spędzić letni wieczór w prawdziwie kinowym klimacie. Zabierzcie znajomych, rodzinę, dobry humor i przygotujcie się na filmową noc pełną emocji! Dobre filmy, świetna atmosfera – czego chcieć więcej? Przed seansem o godzinie 18:00 odbędzie się prelekcja na temat historii kina, którą poprowadzi Paweł Przewoźny – informują organizatorzy.
Piątek, 14 sierpnia 2026 r.
Start: godz. 20:00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach
HARMONOGRAM:
20:00 – „Mój pies Artur”
22:00 – „Święto ognia”
23:45 – „Tacy jak my”
WSTĘP WOLNY!