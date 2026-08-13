Nocny Maraton Filmowy w Mordach. Będzie można obejrzeć aż trzy filmy!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-13 15:34

Mordy zapraszają na Nocny Maraton Filmowy – to świetna propozycja na sierpniowy weekend. Filmowe spotkanie zaplanowano 14 sierpnia.

Pudełko pełne popcornu na ciemnym tle w kinie. O maratonie filmowym w Mordach przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Pexels.com

- Macie ochotę na noc pełną dobrych filmów, popcornu i wyjątkowej atmosfery? Zapraszamy na Nocny Maraton Filmowy w MGOK-u w Mordach! Przygotowaliśmy dla Was trzy filmowe seanse, które pozwolą spędzić letni wieczór w prawdziwie kinowym klimacie. Zabierzcie znajomych, rodzinę, dobry humor i przygotujcie się na filmową noc pełną emocji! Dobre filmy, świetna atmosfera – czego chcieć więcej? Przed seansem o godzinie 18:00 odbędzie się prelekcja na temat historii kina, którą poprowadzi Paweł Przewoźny – informują organizatorzy.

Piątek, 14 sierpnia 2026 r.

Start: godz. 20:00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach

HARMONOGRAM:

20:00 – „Mój pies Artur”

22:00 – „Święto ognia”

23:45 – „Tacy jak my”

WSTĘP WOLNY!

Nocny Maraton Filmowy w Mordach
Autor: MGOK Mordy/ Materiały prasowe
Gmina Mordy
Miasto i Gmina Mordy
Nocny Maraton Filmowy