Siedlce: Zamiast zarobić na kryptowalutach stracili swoje pieniądze

12 sierpnia do siedleckich policjantów zgłosili się dwaj mężczyźni, którzy zostali oszukani podczas internetowych inwestycji.

Pierwszy z nich, 37-letni mieszkaniec gminy Mordy, w okresie od 21 do 29 maja 2026 roku za pośrednictwem Internetu został namówiony do zainwestowania pieniędzy w kryptowaluty. Mężczyzna uwierzył, że dzięki inwestycji może osiągnąć wysoki zysk w szybkim czasie. Wpłacił blisko 20 tysięcy złotych. Kiedy chciał odzyskać swoje pieniądze, okazało się, że nie może ich wypłacić.

W drugim przypadku 45-letni mieszkaniec Siedlec przez kilka lat inwestował za pośrednictwem internetowej platformy. W okresie od stycznia 2022 roku do kwietnia 2026 roku „zainwestował” ponad 19 tysięcy złotych. Środki pieniężne oraz kryptowaluty zostały zablokowane na platformie inwestycyjnej i nie ma możliwości ich wypłacenia.