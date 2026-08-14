Łosice: W zalewie pojawiły się sinice, obowiązuje zakaz kąpieli!

- Niestety, mamy dla Was kolejną ważną informację dotyczącą naszego kąpieliska. Od dziś ( piątek, 14 lipca) na kąpielisku Zalew Łosicki obowiązuje ZAKAZ KĄPIELI z powodu zakwitu sinic. Woda jest nieprzydatna do kąpieli – informuje Łosicki Dom Kultury.

Kontakt z wodą, w której występują sinice, może powodować m.in. podrażnienia i świąd skóry, podrażnienia oczu, nosa i gardła, a po połknięciu wody także nudności, wymioty, biegunkę i bóle brzucha. Mogą pojawić się również bóle głowy, osłabienie czy gorączka.

Zakaz kąpieli obowiązuje wszystkich i pozostaje w mocy do czasu kolejnej oceny jakości wody.

Cały czas można korzystać z łosickiego basenu.