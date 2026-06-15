Młodzi odkrywcy podsumowali cały rok nauki. Za nami uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego UwS

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-15 18:00

W sobotę 13 czerwca 2026 roku uroczyście zakończył się kolejny rok akademicki Uniwersytetu Dziecięcego na Uniwersytecie w Siedlcach. Za najmłodszymi studentami wiele miesięcy pełnych spotkań, inspirujących zajęć, odkrywania nowych zagadnień oraz wspólnego poznawania świata nauki.

Uroczystość rozpoczęła się w Rektoracie Uniwersytetu w Siedlcach, gdzie dzieci symbolicznie zakończyły kolejny etap swojej edukacyjnej przygody. Przez cały rok akademicki z ogromną ciekawością uczestniczyły w zajęciach, poznawały nowe tematy, eksperymentowały i przekonywały się, że nauka może być nie tylko ważna, ale również fascynująca i pełna radości.

Po części oficjalnej mali studenci przenieśli się do Sali Widowiskowej Uczelnianego Ośrodka Kultury UwS, gdzie czekała na nich dalsza część wydarzenia. W programie znalazły się wspólna zabawa, liczne atrakcje oraz słodki poczęstunek, które dostarczyły uczestnikom wielu pozytywnych emocji i niezapomnianych wspomnień.

Uroczyste zakończenie roku akademickiego było okazją do podsumowania kolejnych miesięcy nauki, odkrywania nowych pasji oraz rozwijania zainteresowań najmłodszych uczestników programu.

Po wakacyjnej przerwie Uniwersytet Dziecięcy UwS ponownie otworzy swoje drzwi dla młodych odkrywców, oferując im kolejne spotkania z nauką i kulturą.

Źródło: inf. pras. UwS

Za nami uroczyste zakończenie roku akademickiego Uniwersytetu Dziecięcego UwS
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