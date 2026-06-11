– Uprawnione do głosowania były 123 osoby. W głosowaniu wzięło udział, czyli obecnych na posiedzeniu w auli było 111 osób. Komisja Skrutacyjna wydała 111 kart. Wszystkie głosy były ważne, oddane były poprawnie. Jeśli chodzi o wynik, to za odwołaniem profesora Minkiny z funkcji rektora głosowało 58 osób, przeciwko było 46 i wstrzymujących się 7. To oznacza, że w tym przypadku, jeżeli jest bezwzględna liczba oddanych głosów, a w tym wypadku bezwzględna większość to była 56, czyli 58 oznacza, że profesor Minkina został odwołany. Uchwała o odwołaniu, zgodnie z wnioskiem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, została podjęta, taką uchwałę podpisałam i teraz to prześlemy do Ministerstwa, a potem będziemy dopiero rozpatrywać, jak będzie wyglądała dalsza procedura. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, czyli 11 czerwca. – poinformowała nas prof. Beata Walęciuk-Dejneka, przewodnicząca Uczelnianego Kolegium Elektorów Uniwersytetu w Siedlcach.

Odwołanie rektora jest pokłosiem głośnej afery na siedleckiej uczelni, Minkinie zarzucano m.in. składanie propozycji korupcyjnych oraz wysyłanie do pracownic wiadomości z podtekstem seksualnym.

Sygnaliści w tej sprawie nie ukrywają, że cieszą się z takiego wyniku głosowania.

– Dzisiaj Kolegium Elektorów podjęło jedyną słuszną decyzję, którą mogło podjąć, ponieważ odwołało pana profesora Mirosława Minkinę z funkcji rektora. Przyznam, że nie wierzyłem w to dzisiaj rano, kiedy się obudziłem. Nawet nie prowadziłem jakichś wielkich kalkulacji, ale sceptycznie do tego podszedłem, ponieważ znałem wcześniej procesy wyboru elektorów. Ale mimo wszystko, tak jak to nieraz wspominałem, wierzyłem w przyzwoitość większości z nich. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło. – podkreśla dr Marcin Chrząśnik z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach, sygnalista w tej sprawie.

– Jest to ogromne święto dla Uniwersytetu. Dziękuję bardzo serdecznie tym osobom, które wybrały dobro Uniwersytetu, a nie, powiem wprost, własne korzyści. Cieszę się. Mam nadzieję, że zacznie się nowy rozdział. Cieszę się, że nasza walka nie poszła na marne. Myślę, że to jest pierwszy etap dla pana Minkiny. Są złożone dochodzenia w prokuraturze i myślę, że odwołanie pana „rektora” to będzie tylko pierwszy krok w jego karierze do poniesienia odpowiedzialności. Jeszcze chcę powiedzieć, że pan Minkina chciał wejść do historii Uniwersytetu. Myślę, że wszedł, ale nikt, przynajmniej z moich znajomych, nie chciałby do takiej historii wejść. – dodaje prof. Barbara Biesiada-Drzazga.

Gdy rektor został zawieszony w obowiązkach, funkcję p.o. rektora powierzono dr hab. Zbigniewowi Karczmarzykowi. W międzyczasie prof. Mirosław Minkina zaskarżył decyzję ministra, dotyczącą zawieszenia go w obowiązkach, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Teraz, po decyzji Uczelnianego Kolegium Elektorów w sprawie odwołania prof. Minkiny ze stanowiska rektora, dr. hab. Zbigniew Karczmarzyk nadal będzie sprawował funkcję p.o. rektora.