Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony - sygnaliści nie kryją zadowolenia

Magdalena Szewczuk
2026-05-20 17:28

Ponad rok po nagłośnieniu afery na siedleckiej uczelni, gdzie w tle był m.in. mobbing i nieprzyzwoite wiadomości wysyłane przez rektora do pracownic, prof. Mirosław Minkina został zawieszony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Sygnaliści, którzy nagłośnili nieprawidłowości nie kryją zadowolenia z decyzji resortu.

Pałac Ogińskich

i

Autor: Krystian Cieślik / Wikipedia/ CC BY-SA 3.0

- Na dzisiejszy dzień jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy wdzięczni, że zapadła taka decyzja, ale uważamy, że jest to pierwszy krok, a dalej co się będzie działo, to zależy w większości od naszej społeczności akademickiej - mówi prof. Barbara Biesiada – Drzazga z Uniwersytetu w Siedlcach.

Radości nie kryje również drugi z sygnalistów. 

- W końcu dostaliśmy jakieś światełko w tunelu po serii obietnic, po serii spotkań. Natomiast czy ta decyzja jest satysfakcjonująca? W pewnym sensie tak. Z drugiej strony jednak musimy spojrzeć na nią w kontekście tego, że dzisiaj scedowano tą decyzję na kolegium elektorów, a ja podkreślam to od początku całego postępowania, że kolegium elektorów jest stronnicze, ponieważ zostało wybrane w dużej części w sposób zmanipulowany mówi dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych UwS

W najbliższych tygodniach na siedleckiej uczelni powinno zebrać się Kolegium Elektorów, które może zdecydować o przyszłości rektora.

- Dzisiaj świętujemy, natomiast jeszcze przed nami daleka droga. Wszystko w tej chwili jest już w rękach naszej społeczności akademickiej. Jeżeli potrafimy zachować się godnie, to era pana Minkiny skończy się, a to był wybór od samego początku nietrafny dla uczelni – dodaje prof. Barbara Biesiada – Drzazga.

Zawieszony rektor Mirosław Minkina w specjalnym oświadczeniu zapowiada zaskarżenie decyzji ministra dotyczącej zawieszenia.

