Festyn Rodzinny młodzieży z KSM w Siedlcach 2026 przyciągnął tłumy. Zobacz zdjęcia!

Podczas Pikniku Rodzinnego można było skorzystać z wielu atrakcji. Nie zabrakło tradycyjnych dmuchańców dla dzieci, Animekbusa, malowania buziek czy zaplatania kolorowych warkoczyków. Można było również spotkać się z alpakami oraz wziąć udział w loterii fantowej, połączonej z dodatkowym losowaniem nagród dla wszystkich uczestników. Imprezę odwiedziły też lokalne służby mundurowe – straż pożarna i policja. Dzieci mogły zwiedzić wóz strażacki i usiąść na policyjnym motocyklu. Uczestnicy wydarzenia, które zostało zorganizowane przez członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii pw. św. Teresy w Siedlcach, mogli też skorzystać z kawiarenki z gotowymi daniami na ciepło, ciastem, kawą czy watą cukrową. Były również potrawy z grilla.

Wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu w rodzinnym gronie umilały występy sceniczne. Można było posłuchać m.in. śpiewających przedszkolaków czy młodych artystów ze Studia Wokalnego Fever. Gwiazdą programu był Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz. Choć występ przerwała mu nagła ulewa, przez długi czas bawił licznie zgromadzoną publiczność tańcami ludowymi z różnych regionów Polski.

Kolejny Piknik Rodzinny młodzieży z KSM dopiero za rok!