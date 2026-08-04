Siedlce: Festiwal Teatrów Ulicznych „pod Niebem” już w ten weekend. Sprawdź program imprezy!

Festiwal prezentuje różnorodne formy teatru plenerowego: spektakle ruchu, ognia, pantomimy, sztuki interaktywne i widowiska familijne, łączące elementy cyrku, muzyki i performance’u. Ulice, skwery i parkowe aleje zmieniają się na czas festiwalu w sceny otwarte, dostępne dla każdego – niezależnie od wieku czy teatralnych doświadczeń.

Festiwal Teatrów Ulicznych „pod Niebem” to nie tylko teatr – to żywe, pulsujące wydarzenie kulturalne, które ożywia przestrzeń miasta, inspiruje i buduje wspólnotę wokół sztuki. Każda edycja to nowi artyści, nowe emocje i nowa opowieść, którą mieszkańcy mogą przeżyć razem.

Warsztaty cyrkowo-teatralne Jo Art Show

7 sierpnia 2026 r. (piątek)

Skwer im. Konstantego Domagały

godz. 14:00-17:00

Program skierowany jest do całych rodzin i stanowi atrakcyjne połączenie sztuki ulicznej, animacji, ruchu oraz kreatywnej zabawy. • szczudlarz: barwna animacja uliczna, spacery po terenie wydarzenia, interakcje z publicznością i wspólne zdjęcia • warsztaty cyrkowe: nauka podstaw żonglowania, tańca z veilami oraz manipulacji Flow Stickiem, zajęcia rozwijające koordynację, kreatywność i sprawność ruchową skierowane do uczestników w każdym wieku! • pokaz Iluzji i kuglarstwa Michała Nadolnego: 45-minutowy pokaz pełen magii, humoru i interakcji z publicznością, skierowany do dzieci i dorosłych • profesjonalny baloniarz: tworzenie kolorowych figur balonowych (zwierząt, kwiatów, koron i fantazyjnych przedmiotów) dla uczestników wydarzenia

Spektakl „Tararysiapaty, czyli jak Ryś Ryś wpadł w tarapaty” Grupy O!Teatr

7 sierpnia 2026 r. (piątek)

Skwer im. Konstantego Domagały

godz. 18:00

Ryś Ryś tym razem zawędrował o jeden strumyk za daleko. Opuścił las i pierwszy raz napotkał ślady obecności przedziwnego stworzenia jakim jest... człowiek. To zdarzenie wpędzi Rysia w niemałe tarapaty, na szczęście z pomocą przyjdą miejscowi lokatorzy, król wysypiska szczur Syfester I, dwie śpiewające muchy oraz Profesor Wiedzosław – najmądrzejszy z profesorów. Pomoc się przyda tym bardziej, że jak legenda głosi, ponoć w stertach śmieci mieszka ogromny... smok.

Spektakl jest spojrzeniem na postać i działalność człowieka z perspektywy zwierząt. Jest to humorystyczna przygoda niepozbawiona szczypty filozofii, nawiązująca do klasyki baśni o dzielnym rycerzu, pięknej księżniczce i smoku, co ogniem zionie. Zabawni bohaterowie zapewnią dzieciom wspaniałą rozrywkę – już nasza w tym głowa, by była ona na najwyższym poziomie.

Forma teatru, w której dzieci oprócz obrazu i fabuły otrzymują mnóstwo rzetelnej wiedzy, a także mogą się włączyć w wydarzenia, pozwala lepiej i trwalej przyswoić treść. Już Konfucjusz mawiał: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.



Spektakl „Noc żywiołów” Jo Art Show

7 sierpnia 2026 r. (piątek)

Park Miejski Aleksandria

godz. 21:00

„Noc żywiołów” to wyjątkowe, piękne i poruszające widowisko – spektakl z narracją o życiu, energii, przemijaniu i metaforycznych żywiołach.

„Noc Żywiołów” to spektakl plenerowy, w którym natura przemawia językiem ognia, światła, ruchu i dźwięku. To opowieść o pierwotnych siłach świata – ziemi, wodzie, powietrzu i ogniu – które spotykają się na jednej scenie: współpracują, ścierają się ze sobą, rywalizują i splatają w nieustannym tańcu energii.

Na oczach widzów żywioły ożywają w formie dynamicznych choreografii tańca z ogniem, akrobatyki oraz tańca z rekwizytami świetlnymi. Ogień nie tylko płonie – opowiada historię. Światło pulsuje jak oddech natury. Ruch staje się językiem emocji, napięcia i harmonii.

Spektakl wzbogaca wyjątkowa narracja, która prowadzi widzów przez kolejne etapy tej mistycznej podróży. Piękna, starannie dobrana muzyka buduje nastrój i dramaturgię całego widowiska. Całość dopełniają ręcznie malowane kostiumy, symboliczna scenografia oraz reżyseria światła, dzięki którym przestrzeń plenerowa zamienia się w magiczny rytuał pod gołym niebem. Każda scena to osobny obraz – raz pełen harmonii, innym razem napięcia i starcia sił, które przypominają, że bez konfliktu nie ma przemiany, a bez współdziałania – równowagi.

„Noc Żywiołów” to nie tylko spektakl. To doświadczenie zmysłów.

Obsada: Joanna Stanowska, Michał Nadolny, Maciej Hyła, Wiktoria Konikowska, Paweł Karolak, Konstancja Małek, Zofia Sasimowska Reżyseria światła: Maciej Hyła Reżyseria widowiska, narracja, plastyka spektaklu, kostiumy, charakteryzacja: Joanna Stanowska Produkcja: Joanna Stanowska Jo Art Show

Spektakl „Dobre rady Lisa Witalisa” Grupy O!Teatr

8 sierpnia 2026 r. (sobota)

Skwer im. Konstantego Domagały

godz. 14:00

„Dobre rady Lisa Witalisa” to satyra społeczna dla najmłodszych, w której niejednokrotnie widz dostrzeże uwspółcześniony pastisz motywów z opowiadania Jana Brzechwy „Szelmostwa Lisa Witalisa”.

Główny bohater prowadzi niewielką działalność gospodarczą w głębi lasu, udziela porad na każdy, nawet najbardziej zawiły problem. Przy okazji, czego ten zwierz nie obieca, by zdobyć to, na co przyjdzie mu ochota. Wykorzystując ufność, łatwowierność, a niekiedy i naiwność napotkanych stworzeń spełnia sam swoje zachcianki. Ci, którzy chcą coś zdobyć bez wysiłku niech się strzegą jego dobrych rad, ale i lisowi przyjdzie w końcu ponieść zapłatę za swe niecne sprawki.



Spektakl „Café Silencio” Teatru Pantomimy Mimo

8 sierpnia 2026 r. (sobota)

Plac gen. Sikorskiego

godz. 20:00

„Café Silencio” to spektakl przenoszący widzów do wnętrza kawiarenki, która najlepsze lata ma już za sobą. Choć czas odcisnął na niej swój ślad, miejsce to wciąż przyciąga rozmaitych gości – ludzi o różnych temperamentach, historiach i marzeniach. W tej pozornie spokojnej przestrzeni spotykają się zakochani, zamyśleni artyści, ludzie czynu oraz ci, którzy po prostu na coś czekają. Każda z pojawiających się postaci wnosi własny świat emocji, pragnień i oczekiwań, współtworząc atmosferę pełną subtelności, czułości i humoru. Spektakl, zbudowany z gestu, rytmu i nastroju, prowadzi widza przez opowieść o wspomnieniach, nadziejach i pragnieniu spotkania drugiego człowieka, nawet jeśli miałby on wejść do tej historii prosto z publiczności. W „Café Silencio” wszyscy na coś lub na kogoś czekają. Pytanie tylko, czy doczekają się także kelnera.

Teatr Pantomimy Mimo został założony w 2002 roku przez Bartłomieja Ostapczuka jako teatr jednego aktora, by z czasem przekształcić się w zespół rozwijający autorski język sceniczny. Artystyczne poszukiwania twórców Teatru Mimo doprowadziły do wypracowania charakterystycznej formy wypowiedzi, w której istotną rolę odgrywają aktorstwo poza słowem, ruch, gest, rytm, komizm oraz wizualna siła obrazu teatralnego.

Zespół czerpie inspiracje z dorobku najważniejszych twórców i reformatorów współczesnej pantomimy, budując własny sposób opowiadania o człowieku, jego emocjach, relacjach oraz spotkaniu z drugim człowiekiem. W swoich spektaklach artyści dążą do uchwycenia esencji uczuć i doświadczeń, nie stroniąc przy tym od subtelnego humoru i odrobiny absurdu.

Teatr Pantomimy Mimo konsekwentnie rozwija teatr poza słowami, w którym przy zachowaniu zasad sztuki pantomimy granice wyznacza przede wszystkim wyobraźnia. Od 2010 roku zespół realizuje również spektakle plenerowe, otwierając swoją twórczość na dialog z przestrzenią oraz widzem.

Scenariusz, reżyseria, scenografia, kostiumy: Bartłomiej Ostapczuk Muzyka: Jagoda Stanicka Światło, dźwięk: Mateusz Kacprzak / Anna Karbowiak Występuje: Bartłomiej Ostapczuk



Spektakl „Suita dla dwojga” Lwowskiego Teatru Woskresinnia

8 sierpnia 2026 r. (sobota)

Plac gen. Sikorskiego, ul. Kilińskiego i Pułaskiego

godz. 21:00

Zobacz taniec z zupełnie nowej perspektywy! Wykonywany na szczudłach, pełen humoru, koloru i muzycznej energii spektakl zamienia ulicę w scenę elegancji i radosnej wyobraźni.

„Pas de Deux – Suita dla dwojga” to poetycki i pełen lekkości spektakl uliczny, w którym taniec wysuwa się na pierwszy plan – taniec w całym bogactwie formy, rytmu i emocji. Inspirowany klasyczną suitą muzyczną, spektakl splata serię kontrastujących scen tanecznych w dynamiczną i spójną kompozycję teatralną, w której elegancja spotyka się z humorem, a lekkość z wirtuozerią.

Przedstawienie zachwyca perfekcyjnie wykonanymi choreografiami realizowanymi na szczudłach, tworząc niezwykłe wrażenie wysokości, równowagi i baletowej finezji. Barwne kostiumy, pomysłowe sceny wizualne oraz ekspresyjna muzyka budują atmosferę karnawału, radości i wspólnego świętowania, angażując zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Pozbawiony słów, a jednocześnie niezwykle komunikatywny, spektakl przemawia ruchem, obrazem i rytmem. W centrum spektaklu znajduje się spotkanie dwóch postaci – uniwersalna opowieść o harmonii, dialogu i bliskości, opowiedziana językiem tańca.

To widowiskowe, a zarazem subtelne doświadczenie teatru ulicznego, oferujące widzom eleganckie, radosne i poruszające spotkanie z teatrem tańca i współczesnym cyrkiem.

Występują: Natalia Marczak, Nataliya Łukaszonok / Galina Stryczak, Vira Ryfiak, Victoria Żolinska, Natalia Terlecka, Petro Mykytiuk (zasłużony artysta Ukrainy), Wołodymyr Gubanow (zasłużony artysta Ukrainy), Wolodymyr Czuchonkin, Andrij Leszczyszyn / Oleksandr Czekmarow.