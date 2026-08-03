Siedlce: Kierowcy przewozu osób pod lupą policji. Były mandaty i zatrzymane dowody rejestracyjne!

- W piątkowy wieczór ( 31 lipca) i w nocy funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach prowadzili wzmożone kontrole kierowców wykonujących przewozy osób za pośrednictwem aplikacji mobilnych. Działania realizowano w miejscach, gdzie z tego typu usług korzysta najwięcej mieszkańców i odwiedzających nasze miasto. Podczas kontroli policjanci sprawdzali, czy kierowcy posiadają wymagane uprawnienia i dokumenty, są trzeźwi oraz legalnie wykonują przewóz osób. Kontrolowano również stan techniczny pojazdów, ich obowiązkowe wyposażenie oraz oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami. Funkcjonariusze weryfikowali także autentyczność dokumentów, w tym praw jazdy, oraz legalność pobytu cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – informuje kom. Ewelina Radomyska z komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Łącznie skontrolowano 18 pojazdów, w tym 8 kierowanych przez cudzoziemców. W wyniku przeprowadzonych działań policjanci zatrzymali dwa dowody rejestracyjne oraz nałożyli cztery mandaty karne za ujawnione wykroczenia drogowe.

Korzystasz z przewozu „na aplikację”? Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie

Coraz więcej osób wybiera przejazdy zamawiane za pośrednictwem aplikacji mobilnych. To wygodne rozwiązanie, jednak warto pamiętać o kilku prostych zasadach, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo podróży.

Przed rozpoczęciem kursu sprawdź w aplikacji, czy zgadzają się dane kierowcy oraz numer rejestracyjny pojazdu.

Jeśli podróżujesz wieczorem lub w nocy, poinformuj bliską osobę dokąd jedziesz i udostępnij jej swoją trasę.

Dobrym rozwiązaniem jest również pozostawanie w kontakcie telefonicznym lub ustalenie z bliskimi hasła bezpieczeństwa, które w razie potrzeby pozwoli szybko poinformować o zagrożeniu.

Jeżeli zachowanie kierowcy wzbudza Twój niepokój lub czujesz się zagrożony, nie wahaj się przerwać przejazdu w bezpiecznym miejscu i powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Siedleccy policjanci zapowiadają kolejne działania ukierunkowane na kontrolę przewozów osób. Ich celem jest poprawa bezpieczeństwa pasażerów, eliminowanie z ruchu kierowców naruszających przepisy oraz przeciwdziałanie nielegalnemu wykonywaniu usług przewozowych.