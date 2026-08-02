Zabytkowy dwór w Nowych Iganiach coraz piękniejszy. Zmienia się także jego otoczenie

Przez lata budynek zabytkowego dworu w Iganiach Nowych stopniowo niszczał. Przez pewien czas w środku trzymano nawet zwierzęta hodowlane. Pod koniec 2020 roku placówkę odkupił samorząd województwa mazowieckiego, w celu stworzenia tam Muzeum Powstania Listopadowego. Przez pierwsze lata trwały tam jednak roboty przygotowawcze, a także archeologiczne i geologiczne. Dopiero w 2025 roku ruszył remont dworu. Obecnie prace są już mocno zaawansowane, a sam dwór prezentuje się zupełnie inaczej, niż jeszcze kilka lat temu, gdy specjaliści uznali go za obiekt zdegradowany pod kątem substancji technicznej w ponad 85 procentach.

– Dach jest już pokryty trzywarstwowym gontem wykonanym z modrzewia. W środku są wykonane tynki i instalacja elektryczna, budowane są pomieszczenia na poddaszu. Ale najważniejszą sprawą jest to, że rozpoczęliśmy już budowę ogrodu. W poprzednim roku odbyły się ostatnie żniwa. Wcześniej cała działka była dzierżawiona rolnikom, którzy uprawiali na niej zboże. – poinformował nas Sławomir Kordaczuk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, którego filią będzie Muzeum Powstania Listopadowego w Nowych Iganiach.

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Wiosną 2026 roku były też kontynuowane prace pielęgnacyjne przy drzewach na ulicach Karskiego i Gościniec. Od zachodniej i południowej strony dworu rosną bowiem bardzo wysokie, stare drzewa, które prawdopodobnie należały kiedyś do obrzeża parku krajobrazowego wokół dworu. Znajdują się one jednak poza dworską działką, która jest obecnie własnością samorządu Mazowsza. O pielęgnację tych drzew zadbały zatem władze gminy Siedlce.

– Na naszym terenie są już prowadzone prace ziemne, przygotowawcze pod budowę ogrodzenia od strony dwóch wspomnianych ulic. Będziemy zakładać od początku ogród na tak zwanym surowym korzeniu. Od budynku dworu, a konkretnie od wejścia głównego na południe, będzie zbudowana aleja dojazdowa z gazonem przed dworem i przejściem do parkingu. Ten parking jest zaplanowany od strony zachodniej, na kilka samochodów osobowych i dwa autokary. W części południowej parku zaplanowaliśmy natomiast alejkę wokół oczka wodnego, które też wykopujemy. – wyjaśnia Sławomir Kordaczuk.

Sama aleja dojazdowa do dworu będzie dość szeroka i okazała. Ozdobi ją 10 postumentów z pomnikami Bohaterów Powstań Narodowych – m.in. Prądzyńskiego, Kościuszki, Skrzyneckiego czy Kickiego. Część muzeum już posiada, kolejne są zamówione bądź wykonywane, inne dopiero zaplanowane.

Oczko wodne będzie całkowicie nowym elementem, bo wcześniej takiego obiektu na tym terenie nie było. Będzie stanowić ozdobę ogrodu, pasującą wizualnie do otoczenia, a także miejsce do wypoczynku. Będzie tam również wybudowany pomost. Na całym terenie wykonane zostanie nowe oświetlenie.

W okolicy powstanie też miejsce nieco bardziej rozbudowane przyrodniczo, od strony północno-wschodniej. Będzie to ogródek z miejscem wypoczynkowym, z ławeczkami. W planach jest także posadzenie dużego, okazałego świerku, ponieważ pracownik ostatniej właścicielki tego majątku, Pani Lipskiej, opowiadał Dyrektorowi Kordaczukowi, że takie drzewo rosło kiedyś na terenie dworskiego parku. Wspominał również, że były tam żywopłoty morwowe, więc zaplanowano tam stworzenie żywopłotów z morwy białej i morwy kolorowej.

Do końca 2026 roku, gdy prowadzona będzie budowa ogrodu, alejki, parkingu i oczka wodnego, na terenie parku realizowane będą także dalsze prace archeologiczne. Trzeci etap robót jest zaplanowany na rok 2027. Wtedy ma zostać zakupione wyposażenie dworu oraz zamontowane ogrodzenie. Utworzony zostanie też park krajobrazowy wokół budynku, czyli wykonane zostaną nasadzenia.