Siedleccy pielgrzymi są już w drodze na Jasną Górę. 46. pielgrzymka piesza z Siedlec do Częstochowy wyruszyła 2 sierpnia

Wyjście Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej w ok. dwutygodniowy marsz tradycyjnie poprzedziła uroczysta Msza Św. w Katedrze Siedleckiej o godz. 6.30, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji siedleckiej ks. Grzegorz Suchodolski. Następnie pielgrzymi zebrali się pod katedrą, a później wspólnie wyruszyli w trasę. Przemaszerowali przez centrum Siedlec, a następnie ulicami Garwolińską, Leśną i Domanicką, w stronę Żelkowa.
W drogę ruszyły 2 sierpnia grupy siedleckie oznaczone numerami 1, 2 i 3, a także grupa z Komarówki Podlaskiej. Pielgrzymi mają do przejścia aż 372 kilometry. Do Częstochowy dotrą 14 sierpnia. Życzymy im bezpiecznej drogi, owocnej przemiany duchowej i spełnienia intencji, z którymi wyruszają na Jasną Górę.