Siedleccy pielgrzymi są już w drodze na Jasną Górę. 46. pielgrzymka piesza z Siedlec do Częstochowy wyruszyła 2 sierpnia

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-02 11:08

Pielgrzymowanie na Jasną Górę to wielowiekowa polska tradycja, w którą od kilkudziesięciu lat chętnie włączają się mieszkańcy Siedlec i regionu. Choć do przejścia pieszo mają ponad 370 km, co roku chętnych do odbycia takiej wyprawy nie brakuje. W niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku, Piesza Pielgrzymka Podlaska wyruszyła z Siedlec do Częstochowy już po raz 46.

Wyjście Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej w ok. dwutygodniowy marsz tradycyjnie poprzedziła uroczysta Msza Św. w Katedrze Siedleckiej o godz. 6.30, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji siedleckiej ks. Grzegorz Suchodolski. Następnie pielgrzymi zebrali się pod katedrą, a później wspólnie wyruszyli w trasę. Przemaszerowali przez centrum Siedlec, a następnie ulicami Garwolińską, Leśną i Domanicką, w stronę Żelkowa.

W drogę ruszyły 2 sierpnia grupy siedleckie oznaczone numerami 1, 2 i 3, a także grupa z Komarówki Podlaskiej. Pielgrzymi mają do przejścia aż 372 kilometry. Do Częstochowy dotrą 14 sierpnia. Życzymy im bezpiecznej drogi, owocnej przemiany duchowej i spełnienia intencji, z którymi wyruszają na Jasną Górę.

Siedleccy pielgrzymi są już w drodze na Jasną Górę. 46. pielgrzymka piesza z Siedlec do Częstochowy wyruszyła 2 sierpnia
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Piesza Pielgrzymka Podlaska