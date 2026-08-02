Siedleccy pielgrzymi są już w drodze na Jasną Górę. 46. pielgrzymka piesza z Siedlec do Częstochowy wyruszyła 2 sierpnia

Pielgrzymowanie na Jasną Górę to wielowiekowa polska tradycja, w którą od kilkudziesięciu lat chętnie włączają się mieszkańcy Siedlec i regionu. Choć do przejścia pieszo mają ponad 370 km, co roku chętnych do odbycia takiej wyprawy nie brakuje. W niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku, Piesza Pielgrzymka Podlaska wyruszyła z Siedlec do Częstochowy już po raz 46.