33 stulatków otrzymuje świadczenie honorowe z siedleckiego ZUS

– Najwięcej stulatków pobierających świadczenie honorowe mieszka na Mazowszu. ZUS wypłacał tam 736 takich świadczeń, z czego siedlecki oddział ZUS wypłaca to świadczenie dla 33 osób – dla 29 kobiet i 4 mężczyzn. Najstarsza osoba, która pobiera świadczenie honorowe z siedleckiego oddziału ZUS to kobieta, która w czerwcu skończyła 105 lat. – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Od 1 marca 2026 r. świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie i kwestie związane ze świadczeniem honorowym reguluje ustawa. Dzięki temu wszyscy uprawnieni otrzymują świadczenie w tej samej wysokości. Wcześniej o kwocie decydował moment ukończenia wymaganego wieku. Przepisy gwarantują teraz także coroczną waloryzację. ZUS przeprowadza ją w marcu, tak jak w przypadku emerytur i rent.

Kto otrzyma świadczenie bez wniosku

Większość stulatków nie musi załatwiać żadnych formalności, np. składać wniosku. Świadczenie honorowe przysługuje z urzędu osobie, która:

ukończyła 100 lat,

ma obywatelstwo polskie,

ma prawo do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury lub renty.

Wniosek powinny złożyć wyłącznie osoby, które nie mają prawa do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury czy renty. Aby otrzymać świadczenie honorowe, muszą one:

ukończyć 100 lat,

mieć obywatelstwo polskie,

mieć centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

W takiej sytuacji ZUS przyzna świadczenie honorowe od miesiąca, w którym dana osoba złożyła wniosek, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym ukończyła ona 100 lat.

Źródło: inf. pras. ZUS