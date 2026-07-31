33 stulatków otrzymuje świadczenie honorowe z siedleckiego ZUS

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-31 11:05

Setne urodziny to wyjątkowy moment. To także prawo do dodatkowego wsparcia finansowego. Obecnie ZUS wypłaca świadczenie honorowe już 4262 osobom, z czego siedlecki oddział 33 osobom, które ukończyły 100 lat. Każdy uprawniony stulatek otrzymuje co miesiąc 6938,92 zł brutto. Świadczenie przysługuje niezależnie od emerytury lub renty i co roku rośnie wraz z marcową waloryzacją.

Splecione dłonie starszej osoby oparte o laskę. O dodatkach dla stulatków przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Pixabay.com staruszka, dłonie, dziadkowie

– Najwięcej stulatków pobierających świadczenie honorowe mieszka na Mazowszu. ZUS wypłacał tam 736 takich świadczeń, z czego siedlecki oddział ZUS wypłaca to świadczenie dla 33 osób – dla 29 kobiet i 4 mężczyzn. Najstarsza osoba, która pobiera świadczenie honorowe z siedleckiego oddziału ZUS to kobieta, która w czerwcu skończyła 105 lat. – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Od 1 marca 2026 r. świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie i kwestie związane ze świadczeniem honorowym reguluje ustawa. Dzięki temu wszyscy uprawnieni otrzymują świadczenie w tej samej wysokości. Wcześniej o kwocie decydował moment ukończenia wymaganego wieku. Przepisy gwarantują teraz także coroczną waloryzację. ZUS przeprowadza ją w marcu, tak jak w przypadku emerytur i rent.

Kto otrzyma świadczenie bez wniosku

Większość stulatków nie musi załatwiać żadnych formalności, np. składać wniosku. Świadczenie honorowe przysługuje z urzędu osobie, która:

  • ukończyła 100 lat,
  • ma obywatelstwo polskie,
  • ma prawo do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury lub renty.

Wniosek powinny złożyć wyłącznie osoby, które nie mają prawa do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury czy renty. Aby otrzymać świadczenie honorowe, muszą one:

  • ukończyć 100 lat,
  • mieć obywatelstwo polskie,
  • mieć centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

W takiej sytuacji ZUS przyzna świadczenie honorowe od miesiąca, w którym dana osoba złożyła wniosek, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym ukończyła ona 100 lat.

Źródło: inf. pras. ZUS

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