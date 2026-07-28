Miasto Siedlce otrzymało ponad 13,5 mln zł dotacji z Mazowsza na III etap rozbudowy ścieżek rowerowych w mieście

– Dzięki Zarządowi Województwa Mazowieckiego miasto Siedlce otrzymało 13 mln 660 tysięcy złotych dotacji na kolejny już projekt, trzeci etap wykonania ścieżek rowerowych w Siedlcach. Połączymy istniejące ciągi rowerowe, uzupełnimy luki projektów istniejących i tych projektów, które realizujemy obecnie. Między innymi połączymy ulicę Garwolińską przez ulice PTTK i Wintera, istniejącą ścieżkę rowerową wzdłuż Zalewu i nową ścieżkę planowaną na ulicy Daszyńskiego. To osiem odcinków ścieżek rowerowych, ciągów pieszych, poprawionych ulic, a wszystko to za kwotę łączną prawie 16 milionów złotych. – informuje prezydent Siedlec Tomasz Hapunowicz.

Ścieżki mają zostać wybudowane na fragmentach ulic: Ks. Jerzego Popiełuszki, PTTK i Wintera, Jana Pawła II, Broniewskiego i Granicznej, Rynkowej i Czerwonego Krzyża od ul. 11 Listopada, a także na odcinku ul. Sokołowskiej od kościoła pw. św. Józefa do Ronda Kazimierza Deyny, ul. Daszyńskiego do PKP i na krótkim odcinku ul. 3 Maja ma zostać stworzone połączenie z ul. Wyszyńskiego.

– W niektórych miejscach te ścieżki będą też doświetlone. Wartość tej inwestycji jest dosyć duża, ale tam są też ujęte wykupy, gdyż taka jest potrzeba tego projektu. To bardziej uzupełnienie tych ścieżek, które istnieją, żeby one się nie kończyły, krótko mówiąc, w polu, tylko miały swoją kontynuację. – wyjaśnia Maciej Nowak, wiceprezydent Siedlec. Jak dodaje, nowe trasy będą nowoczesne i wygodne dla użytkowników: – Będą wykonane w standardach odpowiednich, które nas w tej chwili obowiązują, czyli w standardach Marszałka Województwa Mazowieckiego. I co najważniejsze, będą oczywiście asfaltowe.

Nowe trasy rowerowe w mieście powstają w ramach różnych inwestycji i będą dofinansowane z różnych źródeł. W ramach wcześniejszych etapów budowy ścieżek docelowo ma powstać 5,4 km ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych wzdłuż ulic: Armii Krajowej, Wojskowej, Sokołowskiej, Jagiełły, Prusa, Kazimierzowskiej (od Placu Zdanowskiego do ulic Bema / Ogrodowa) oraz Rynkowej (do ul. 11 Listopada). Obecnie w mieście trwa także budowa tunelu dla rowerzystów pod wiaduktem garwolińskim.