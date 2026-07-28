35-latek był poszukiwany na podstawie czterech nakazów sądowych. Zatrzymali go siedleccy policjanci

– W piątek, 24 lipca, policjanci Zespołu Wywiadowczego Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach zatrzymali 35-letniego mieszkańca Siedlec, który był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Siedlcach w celu odbycia kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. – informuje kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy jednostki.

Jak ustalili funkcjonariusze, mężczyzna był ponadto poszukiwany na podstawie trzech kolejnych nakazów doprowadzenia wydanych przez ten sam sąd, w celu odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności w łącznym wymiarze 70 dni. Kary te zostały orzeczone w związku z nieuiszczeniem zasądzonych grzywien oraz kosztów sądowych.

– Po zatrzymaniu mężczyzna został osadzony w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, a następnie przekazany do Zakładu Karnego w Siedlcach, gdzie odbędzie orzeczone przez sąd kary. – mówi kom. Ewelina Radomyska. – Przypominamy, że prawomocne wyroki sądów oraz wydane na ich podstawie decyzje podlegają wykonaniu. Uchylanie się od odbycia kary czy lekceważenie obowiązku zapłaty grzywny nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania. Wręcz przeciwnie, może skutkować wydaniem nakazu doprowadzenia, zatrzymaniem przez Policję oraz osadzeniem w zakładzie karnym. – dodaje.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego wykonawczego, w przypadku niewykonania kary grzywny i braku możliwości jej skutecznego wyegzekwowania sąd może orzec zastępczą karę pozbawienia wolności. Oznacza to, że nieuregulowanie grzywny lub świadome uchylanie się od jej zapłaty może prowadzić do utraty wolności.

Jeżeli jednak osoba zobowiązana do zapłaty grzywny znajduje się w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej, przepisy przewidują możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o odroczenie terminu płatności albo rozłożenie grzywny na raty. Siedlecka Policja przypomina, że warto korzystać z takich rozwiązań, zamiast ignorować obowiązki wynikające z prawomocnych orzeczeń.