Trwa modernizacja boiska sportowego Orlik w Mokobodach

– Gmina Mokobody otrzymała kwotę w wysokości 200 tysięcy złotych z programu „Mazowsze dla sportu” i te środki finansowe będą przeznaczone na modernizację Orlika w Mokobodach. Całość inwestycji opiewa na prawie 700 tysięcy złotych i otrzymaliśmy również na ten cel dotację z Ministerstwa Sportu, więc z własnego budżetu dodamy 150 tysięcy złotych. – informuje Dorota Dmowska-Paczuska, wójt gminy Mokobody.