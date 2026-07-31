Trwa modernizacja boiska sportowego Orlik w Mokobodach

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-31 8:05

Stary Orlik w Mokobodach doczekał się modernizacji. W nowym roku szkolnym 2026/2027 dzieci i młodzież będą mogły korzystać z odnowionego boiska sportowego. Na realizację inwestycji gmina Mokobody pozyskała dotacje z różnych źródeł. W tym tygodniu podpisana została umowa z samorządem województwa mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach jednego z mazowieckich programów wsparcia.

Trwa modernizacja boiska sportowego Orlik w Mokobodach
Autor: Monika Półbratek Umowa na dotację do modernizacji boiska została już podpisana

Gmina Mokobody otrzymała kwotę w wysokości 200 tysięcy złotych z programu „Mazowsze dla sportu” i te środki finansowe będą przeznaczone na modernizację Orlika w Mokobodach. Całość inwestycji opiewa na prawie 700 tysięcy złotych i otrzymaliśmy również na ten cel dotację z Ministerstwa Sportu, więc z własnego budżetu dodamy 150 tysięcy złotych. – informuje Dorota Dmowska-Paczuska, wójt gminy Mokobody.

Realizacja inwestycji przebiega sprawnie, wykonawca wkrótce zakończy roboty. Najprawdopodobniej od września dzieci i młodzież w Mokobodach będą mogły korzystać z odnowionego kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”, przy ul. Wiatracznej.

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