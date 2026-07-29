Blisko 400 tys. zł wsparcia z budżetu Mazowsza na rozwój infrastruktury energetycznej w powiatach siedleckim i łosickim

Jak wyjaśnia Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, celem programu „Mazowsze dla społeczności energetycznych” jest stworzenie lokalnych, zrównoważonych systemów energetycznych, które zapewnią większą niezależność energetyczną oraz lepsze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych budowanych w gminach.

Wśród beneficjentów tego programu jest gmina Korczew, która otrzyma ponad 194 tys. zł na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do utworzenia spółdzielni. Zostanie przeprowadzona m.in. szczegółowa analiza potencjału lokalnych zasobów energetycznych gminy, a także analiza problemu potencjalnego wykluczenia energetycznego mieszkańców w kontekście rosnących cen energii.

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Ponad 163 tys. zł trafią też do gminy Zbuczyn, która utworzyła już spółdzielnię energetyczną, a otrzymane wsparcie przeznaczy na wykonanie niezbędnej dokumentacji, w tym architektoniczno-budowlanej, koniecznej do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę biogazowni rolniczej. Odbędą się tam także m.in. szkolenia, dotyczące funkcjonowania spółdzielni energetycznych.

Z kolei gminy Huszlew i Mokobody przeprowadzą analizę pod kątem utworzenia społeczności energetycznej. Każda z tych gmin otrzyma na ten cel dofinansowanie w kwocie po 20 tys. zł. Dzięki takim analizom, władze tych samorządów będą mogły ustalić, czy realizacja tego rodzaju inwestycji może być opłacalna dla gminy.

Źródło: inf. pras. UMWM