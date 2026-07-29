350 tys. zł dla Gminy Zbuczyn. Szkolne szatnie przejdą gruntowną metamorfozę

Gmina Zbuczyn znalazła się w gronie beneficjentów pierwszej edycji programu „Szatnia na medal”, którego celem jest poprawa standardu zaplecza szatniowo-sanitarnego przy obiektach sportowych. Informację o przyznaniu środków finansowych przekazano podczas spotkania samorządowców w Osiecku. Decyzje o dofinansowaniu wręczyli minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki oraz wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Remont w dwóch szkołach

Dzięki pozyskanemu wsparciu, kompleksową modernizację przejdą zaplecza sportowe przy salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zbuczynie oraz Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi Andegaweńskiej w Krzesku-Królowa Niwa.

Zakres prac obejmie remont ścian, sufitów i posadzek, modernizację instalacji wewnętrznych, wymianę drzwi, montaż nowego wyposażenia szatni, armatury i ceramiki sanitarnej oraz osprzętu elektroinstalacyjnego. Po zakończeniu inwestycji uczniowie, nauczyciele oraz osoby korzystające z przyszkolnych obiektów sportowych zyskają nowoczesne, funkcjonalne i bezpieczne zaplecze.

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 700 tys. zł, z czego połowę stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Inwestycja w rozwój sportu

Program „Szatnia na medal” powstał z myślą o poprawie jakości infrastruktury sportowej w całym kraju. Jak podkreślał podczas spotkania wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, nowoczesne szatnie to nie tylko odnowione pomieszczenia. Zaznaczył, że dobrze wyposażone zaplecze sportowe ma wspierać nauczycieli i trenerów oraz zachęcać dzieci i młodzież do aktywności fizycznej, ponieważ to właśnie w takich miejscach często rozpoczyna się sportowa pasja.

Z kolei minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki zwrócił uwagę, że rozwój infrastruktury jest jednym z kluczowych elementów zwiększania aktywności fizycznej mieszkańców. Podczas uroczystości pogratulował wójtowi gminy Zbuczyn Hubertowi Pasiakowi skutecznego pozyskania środków.

– Z wielką satysfakcją przeznaczam kwotę 350 tys. zł w ramach programu „Szatnia na medal”. To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Zbuczyn – podkreślił minister.

Na Mazowszu dzięki tegorocznej edycji programu zmodernizowanych zostanie 36 obiektów sportowych. W przypadku szkoły w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa inwestycja będzie miała również dodatkowe znaczenie. Zmodernizowane pomieszczenia będą mogły pełnić funkcję zaplecza wykorzystywanego w sytuacjach kryzysowych, jeśli placówka zostanie przeznaczona na potrzeby szpitala polowego.

Lepsze warunki dla uczniów

Wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak podkreśla, że realizacja zadania bezpośrednio przełoży się na komfort uczniów korzystających z przyszkolnych sal gimnastycznych.

– To inwestycja, która już niedługo poprawi warunki dla uczniów korzystających z przyszkolnych sal gimnastycznych w naszej gminie. Cieszymy się, że wspólnie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim i Ministerstwem Sportu i Turystyki możemy realizować projekty podnoszące jakość lokalnej infrastruktury sportowej. – zaznacza.

Samorząd zapowiada szybkie rozpoczęcie prac. Wszystko po to, aby jeszcze w tym roku uczniowie obu szkół mogli korzystać z odnowionych szatni.

Źródło: inf. pras. Urząd Gminy Zbuczyn