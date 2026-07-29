Zderzenie busa przewożącego pasażerów i osobówki na DW 698 na wysokości miejscowości Wyczółki

– Na drodze wojewódzkiej nr 698 na trasie Siedlce – Mordy w miejscowości Wyczółki doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i busa przewożącego pasażerów. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 38-letnia kierująca Skodą wykonując manewr wyprzedzania, najprawdopodobniej nie zachowała szczególnej ostrożności, w wyniku czego doszło do zderzenia z busem, którego kierujący również wykonywał ten sam manewr. Busem podróżowało sześć osób, trzy z nich z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala. Oboje kierujący byli trzeźwi. Na miejscu cały czas pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Droga w miejscu zdarzenia pozostaje zablokowana. – mówi kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.