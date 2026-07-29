NoveKino Siedlce zaprasza 4 sierpnia na film „Zwierzogród 2” i warsztaty z Kulinarnym Poddaszem

– Gdy kulinarne i plastyczne dzieła będą gotowe, pakujemy swoje skarby, łapiemy popcorn i wskakujemy w wygodne fotele, by przeżyć wielką przygodę w najsłynniejszej metropolii świata na wielkim ekranie! Uwaga! Liczba miejsc w naszej policyjnej drużynie jest ściśle ograniczona! Kto pierwszy, ten lepszy – warto zaklepać miejsce już teraz! – zachęca Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.