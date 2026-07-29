NoveKino Siedlce zaprasza 4 sierpnia na film „Zwierzogród 2” i warsztaty z Kulinarnym Poddaszem

W planie najpierw warsztaty, potem seans! Przed wejściem na salę kinową odbędą się około 45-minutowe warsztaty z niezawodną ekipą z Kulinarnego Poddasza! Podczas nich:
- Pyszne wyzwanie: dzieci stworzą i nadzieją własne, słodkie szaszłyki 🍡
- Kolorowa zabawa: zmalowane zostanie zakręcone frisbee 🎨
- Słodkie odkrycia: testowane będą różne rodzaje cukierków 🍬
– Gdy kulinarne i plastyczne dzieła będą gotowe, pakujemy swoje skarby, łapiemy popcorn i wskakujemy w wygodne fotele, by przeżyć wielką przygodę w najsłynniejszej metropolii świata na wielkim ekranie! Uwaga! Liczba miejsc w naszej policyjnej drużynie jest ściśle ograniczona! Kto pierwszy, ten lepszy – warto zaklepać miejsce już teraz! – zachęca Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.
Szczegóły wyprawy (rezerwujcie czas!):
- 📅 Kiedy: wtorek, 4 sierpnia
- ⏰ Godzina: 10:30
- 📍 Gdzie: NoveKino Siedlce
- 🎟️ Bilety i zapisy: 25-640-77-60
Więcej: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=20050