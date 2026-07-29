NoveKino Siedlce zaprasza 4 sierpnia na film „Zwierzogród 2” i warsztaty z Kulinarnym Poddaszem

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-29 9:23

We wtorek, 4 sierpnia o godzinie 10:30 NoveKino Siedlce zaprasza na spotkanie ramach Filmowego Lata! Szykuje się podwójna dawka zabawy w iście zwierzogrodzkim stylu! Zanim wspólnie z Judy Hopps i Nickiem Bajerem uczestnicy ruszą na kolejną pełną przygód misję w filmie „Zwierzogród 2”, czeka ich pyszna, kreatywna rozgrzewka z ekipą Kulinarnego Poddasza.

Dzieci i dorośli w kinie pod pomarańczowymi balonami. O warsztatach w NoveKino Siedlce przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Monika Półbratek

W planie najpierw warsztaty, potem seans! Przed wejściem na salę kinową odbędą się około 45-minutowe warsztaty z niezawodną ekipą z Kulinarnego Poddasza! Podczas nich:

  • Pyszne wyzwanie: dzieci stworzą i nadzieją własne, słodkie szaszłyki 🍡
  • Kolorowa zabawa: zmalowane zostanie zakręcone frisbee 🎨
  • Słodkie odkrycia: testowane będą różne rodzaje cukierków 🍬

– Gdy kulinarne i plastyczne dzieła będą gotowe, pakujemy swoje skarby, łapiemy popcorn i wskakujemy w wygodne fotele, by przeżyć wielką przygodę w najsłynniejszej metropolii świata na wielkim ekranie! Uwaga! Liczba miejsc w naszej policyjnej drużynie jest ściśle ograniczona! Kto pierwszy, ten lepszy – warto zaklepać miejsce już teraz! – zachęca Agnieszka Turyk, kierownik NoveKino Siedlce.

Szczegóły wyprawy (rezerwujcie czas!):

  • 📅 Kiedy: wtorek, 4 sierpnia
  • ⏰ Godzina: 10:30
  • 📍 Gdzie: NoveKino Siedlce
  • 🎟️ Bilety i zapisy: 25-640-77-60

Więcej: https://www.novekino.pl/kina/siedlce/film.php?id=20050

NoveKino Siedlce zaprasza 4 sierpnia na film „Zwierzogród 2” i warsztaty z Kulinarnym Poddaszem
Autor: NoveKino Siedlce/ Materiały prasowe
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