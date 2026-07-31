Ukradł puszkę z datkami na leczenie. Pieniądze wydał na "artykuły pierwszej potrzeby". Wstyd!

Siedlce. Ktoś ukradł puszkę z datkami!

Do bulwersującego incydentu doszło we wtorek, 28 lipca, w Siedlcach. Z jednego z zakładów fotograficznych ktoś ukradł puszkę kwestarską, do której zbierane były datki na leczenie jednego z mieszkańców miasta. Nazajutrz sprawa trafiła na policję, a mundurowi natychmiast ruszyli na poszukiwania sprawcy obrzydliwej kradzieży.

Przeanalizowanie zapisów monitoringu dało odpowiedź na pytanie, kto dopuścił się tego haniebnego czynu. Policjanci rozpoznali złodziejaszka.

Wydał pieniądze na swoje "artykuły pierwszej potrzeby"

Jeszcze tego samego dnia, podczas patrolowania miasta, dwaj policjanci zauważyli mężczyznę, którego wizerunek zarejestrował monitoring. - Zatrzymali 47-latka, który przyznał się do kradzieży puszki. Stwierdził, że pieniądze z puszki wydał na „artykuły pierwszej potrzeby”, którymi według niego były papierosy i alkohol. Wskazał miejsce, w którym porzucił skradzioną puszkę. Niestety, żadnych pieniędzy już w niej nie było - przekazała kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

47-latek z zarzutami

Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem i dobrowolnie poddał się karze 1 roku bezwzględnego pozbawienia wolności.

Warto przypomnieć, że zgodnie z kodeksem karnym, za kradzież z włamaniem grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

- W przypadku puszek kwestarskich lub skarbon zabezpieczonych przed swobodnym dostępem do ich zawartości, ich siłowe otwarcie lub przełamanie zabezpieczenia w celu zabrania pieniędzy może zostać zakwalifikowane właśnie jako kradzież z włamaniem - wyjaśniła kom. Radomyska.

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