Ukradł puszkę z datkami na leczenie. Pieniądze wydał na "artykuły pierwszej potrzeby". Wstyd!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-31 9:41

To naprawdę obrzydliwe zachowanie. Ktoś ukradł z zakładu fotograficznego puszkę kwestarską, do której zbierane były datki na leczenie jednego z mieszkańców Siedlec. Złodziejem okazał się 47-latek, który jak sam przyznał, pieniądze wydał na „artykuły pierwszej potrzeby”. Nie, nie był to ani chleb, ani nawet papier toaletowy.

Mężczyzna w kajdankach trzyma ręce za plecami. O kradzieży puszki z datkami w Siedlcach przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Małopolska Policja/ Materiały prasowe

Siedlce. Ktoś ukradł puszkę z datkami!

Do bulwersującego incydentu doszło we wtorek, 28 lipca, w Siedlcach. Z jednego z zakładów fotograficznych ktoś ukradł puszkę kwestarską, do której zbierane były datki na leczenie jednego z mieszkańców miasta. Nazajutrz sprawa trafiła na policję, a mundurowi natychmiast ruszyli na poszukiwania sprawcy obrzydliwej kradzieży.

Przeanalizowanie zapisów monitoringu dało odpowiedź na pytanie, kto dopuścił się tego haniebnego czynu. Policjanci rozpoznali złodziejaszka.

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Wydał pieniądze na swoje "artykuły pierwszej potrzeby"

Jeszcze tego samego dnia, podczas patrolowania miasta, dwaj policjanci zauważyli mężczyznę, którego wizerunek zarejestrował monitoring. - Zatrzymali 47-latka, który przyznał się do kradzieży puszki. Stwierdził, że pieniądze z puszki wydał na „artykuły pierwszej potrzeby”, którymi według niego były papierosy i alkohol. Wskazał miejsce, w którym porzucił skradzioną puszkę. Niestety, żadnych pieniędzy już w niej nie było - przekazała kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

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47-latek z zarzutami

Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży z włamaniem i dobrowolnie poddał się karze 1 roku bezwzględnego pozbawienia wolności.

Warto przypomnieć, że zgodnie z kodeksem karnym, za kradzież z włamaniem grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

- W przypadku puszek kwestarskich lub skarbon zabezpieczonych przed swobodnym dostępem do ich zawartości, ich siłowe otwarcie lub przełamanie zabezpieczenia w celu zabrania pieniędzy może zostać zakwalifikowane właśnie jako kradzież z włamaniem - wyjaśniła kom. Radomyska.

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