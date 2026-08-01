Wypadek samochodu osobowego w miejscowości Mogielnica na terenie gminy Korczew

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-08-01 10:35

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w sobotę, 1 sierpnia, przed godz. 7.00 na terenie nadbużańskiej miejscowości Mogielnica w gminie Korczew. Przybyli na miejsce strażacy musieli wydobyć kierującą z wnętrza leżącego na boku samochodu osobowego. Kobieta była zakleszczona w pojeździe.

„O godz. 6.50 na polecenie SKKM PSP w Siedlcach zostaliśmy zadysponowani do wypadku samochodu osobowego. Po przybyciu na miejsce zastaliśmy pojazd leżący na boku, wewnątrz którego znajdowała się poszkodowana kobieta. Jeden z naszych druhów wszedł do wnętrza pojazdu w celu zabezpieczenia poszkodowanej oraz przeprowadzenia wstępnego wywiadu. Następnie, przy użyciu narzędzi hydraulicznych, wykonaliśmy dostęp do uwięzionej i ewakuowaliśmy ją z pojazdu, po czym została przekazana pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Po zakończeniu działań miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone, a zastępy powróciły do jednostek”. – informują o zdarzeniu drogowym w Mogielnicy druhowie z OSP Korczew.

Gmina Korczew: Po zdarzeniu drogowym z udziałem osobówki w Mogielnicy, strażacy musieli wycinać z auta kobietę kierującą pojazdem
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Do zdarzenia drogowego w gminie Korczew zadysponowane zostały następujące siły i środki:

  • OSP KSRG Korczew,
  • OSP Szczeglacin,
  • PSP Łosice,
  • JRG 1 Siedlce,
  • Policja,
  • dwóch policjantów na motocyklach,
  • dwa Zespoły Ratownictwa Medycznego.
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