Nowoczesna diagnostyka bez granic – podsumowanie projektu polsko-ukraińskiego w szpitalu wojewódzkim w Siedlcach

Celem projektu pod pełną nazwą „Zajrzyj w głąb siebie – zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza” była poprawa dostępu do wysokospecjalistycznej diagnostyki obrazowej oraz rozwój współpracy transgranicznej w obszarze ochrony zdrowia. Jest on odpowiedzią na współczesne wyzwania, takie jak starzenie się społeczeństwa, wzrost zachorowań na choroby nowotworowe oraz konieczność dalszej cyfryzacji medycyny.

W ramach projektu zmodernizowano pracownie diagnostyki obrazowej w obu szpitalach, zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny i informatyczny oraz wdrożono rozwiązania z zakresu teleradiologii, cyfrowego archiwizowania badań i narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Dzięki temu, możliwe jest szybsze wykonywanie i opisywanie badań tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, co przekłada się na sprawniejszy proces diagnostyczno-terapeutyczny i krótszy czas oczekiwania pacjentów na wyniki.

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Projekt miał również istotny wymiar organizacyjny i edukacyjny. Partnerzy opracowali wspólne standardy wykonywania opisów badań TK i MRI oraz zasady priorytetyzacji badań wykonywanych w trybie pilnym. Przeszkolono także 20 przedstawicieli personelu medycznego, a szeroka kampania informacyjno-promocyjna zwiększyła świadomość mieszkańców na temat znaczenia wczesnej diagnostyki.

Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się osiągnięciem wszystkich zaplanowanych wskaźników projektu. Wsparciem objęto dwa podmioty lecznicze, wdrożono jedno wspólne rozwiązanie organizacyjne oraz przygotowano infrastrukturę umożliwiającą wykonanie badań dla około 8 tys. pacjentów rocznie. Szacuje się, że z nowej infrastruktury będzie korzystać około 6,7 tys. użytkowników rocznie, a z elektronicznych usług diagnostyki obrazowej – około 1 tys. osób.

Najważniejszym efektem projektu jest trwała poprawa dostępności do nowoczesnej diagnostyki obrazowej dla mieszkańców subregionu siedleckiego i obwodu lwowskiego. Inwestycja zwiększa bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, wspiera wcześniejsze wykrywanie chorób, szczególnie nowotworowych oraz wzmacnia współpracę pomiędzy polskimi i ukraińskimi instytucjami ochrony zdrowia. Powstała infrastruktura, wdrożone rozwiązania cyfrowe oraz nowe standardy diagnostyczne będą służyć pacjentom przez wiele kolejnych lat, przyczyniając się do rozwoju nowoczesnej, efektywnej i dostępnej opieki zdrowotnej po obu stronach granicy.

Źródło: inf. pras.