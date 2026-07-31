163,4 tys. zł na rozwój i przygotowanie biogazowni w gminie Zbuczyn

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-31 12:57

Spółdzielnia Energetyczna w gminie Zbuczyn otrzymała 163,4 tys. zł dofinansowania z programu „Mazowsze dla społeczności energetycznych 2026”. Pozyskane wsparcie zostanie przeznaczone na przygotowanie dokumentacji dla planowanej biogazowni rolniczej.

Cztery osoby z czekiem na 163 400 zł dla gminy Zbuczyn na tle logotypów Mazowsza. Więcej przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Monika Półbratek

Gmina Zbuczyn znalazła się w gronie beneficjentów programu „Mazowsze dla społeczności energetycznych 2026”, realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej planowanej biogazowni rolniczej, wykonanie badań i analiz parametrów substratu, a także specjalistyczne usługi doradcze i szkoleniowe. To kolejny etap rozwoju spółdzielni, która od początku działalności konsekwentnie zwiększa swój potencjał.

Dynamiczny rozwój w zaledwie rok

O skali zmian mówi prezes Spółdzielni Energetycznej Jacek Kędzierski: 

Spółdzielnię zakładaliśmy wraz z trzema członkami i siedmioma punktami poboru energii. Wówczas nasze źródła miały moc 60 kW. Po roku działalności mamy już dziesięciu członków, a spółdzielnia obsługuje 179 punktów poboru energii. Dzięki włączeniu farmy fotowoltaicznej należącej do jednego z członków spółdzielni nasze źródła mają moc 1,10998 MW – podkreśla prezes.

Tak dynamiczny wzrost pokazuje, że lokalna społeczność coraz chętniej angażuje się w rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii.

163,4 tys. zł na rozwój i przygotowanie biogazowni w gminie Zbuczyn
Autor: Urząd Gminy Zbuczyn/ Materiały prasowe

Kolejny etap energetycznej transformacji

Gmina Zbuczyn od początku konsekwentnie rozwija ideę lokalnej samowystarczalności energetycznej. Jak podkreśla wójt Hubert Pasiak, efekty tej decyzji są dziś widoczne nie tylko dla mieszkańców, ale również dla samorządów z całej Polski, które przyjeżdżają do Zbuczyna, by czerpać z jego doświadczeń.

– Założenie pierwszej w tej części Polski spółdzielni wymagało odwagi, ale kto nie ryzykuje, ten nie ma. Dziś jesteśmy uważani za lidera spółdzielczości energetycznej nie tylko w regionie, ale w całej Polsce. Rozwijamy się i pokazujemy innym samorządom, jak przełożyć działalność spółdzielni na realne korzyści dla gminy i jej mieszkańców – mówi wójt Hubert Pasiak.

Przygotowanie dokumentacji dla biogazowni rolniczej to kolejny krok w rozwoju lokalnej społeczności energetycznej. Inwestycja ma w przyszłości umożliwić produkcję energii elektrycznej i ciepła oraz stworzyć nowe możliwości zagospodarowania surowców pochodzących z gospodarstw rolnych.

Źródło: inf. pras. Urząd Gminy Zbuczyn

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