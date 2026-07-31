Siedlecki Helios zaprasza na sierpniowe seanse w ramach cyklu Kino Konesera

Kino Konesera na sierpień

Filmy prezentowane w ramach Kina Konesera to najczęściej niszowe dzieła z niebanalną fabułą i inteligentnym humorem. Wyświetlane historie mają na celu nie tylko uprzyjemnić widzowi czas spędzony w kinie, ale również wzbogacić go o nowe wartości, przeżycia i walory wizualne! Filmy Kina Konesera to często dzieła uhonorowane licznymi nagrodami na festiwalach filmowych.

Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe

Program seansów w ramach Kina Konesera:

3 sierpnia - Koniec imprezy - Młoda para jedzie na wakacje do rodzinnej willi na południu Francji. Na miejscu okazuje się jednak, że pomiędzy właścicielami, a parą dozorców od dawna iskrzy.

- Młoda para jedzie na wakacje do rodzinnej willi na południu Francji. Na miejscu okazuje się jednak, że pomiędzy właścicielami, a parą dozorców od dawna iskrzy. 10 sierpnia - Historie równoległe - W poszukiwaniu inspiracji do nowej powieści Sylvie zaczyna podglądać mieszkających naprzeciwko braci i ich tajemniczą, piękna przyjaciółkę.

- W poszukiwaniu inspiracji do nowej powieści Sylvie zaczyna podglądać mieszkających naprzeciwko braci i ich tajemniczą, piękna przyjaciółkę. 17 sierpnia - Pejzaż w kolorze sepii - to japońsko-polska produkcja na podstawie głośnej powieści Kazuo Ishiguro, laureata Nagrody Nobla, premierowo pokazana w selekcji oficjalnej festiwalu w Cannes.

- to japońsko-polska produkcja na podstawie głośnej powieści Kazuo Ishiguro, laureata Nagrody Nobla, premierowo pokazana w selekcji oficjalnej festiwalu w Cannes. 24 sierpnia - Gorzkie święta - Czterdziestoletnia Elza po śmierci matki rzuca się w wir pracy, nie pozwalając sobie na żałobę. Dopiero atak paniki zmusza ją do zatrzymania się i wyruszenia w podróż, która stanie się konfrontacją z przeszłością, utraconymi relacjami i niespełnionymi pragnieniami.

- Czterdziestoletnia Elza po śmierci matki rzuca się w wir pracy, nie pozwalając sobie na żałobę. Dopiero atak paniki zmusza ją do zatrzymania się i wyruszenia w podróż, która stanie się konfrontacją z przeszłością, utraconymi relacjami i niespełnionymi pragnieniami. 31 sierpnia - 500 mil - to ciepły, poruszający film drogi laureata BAFT-y Morgana Matthewsa, w którym subtelny humor przeplata się ze wzruszeniem, a historia przywodzi na myśl wrażliwość Billy’ego Elliota i emocjonalną szczerość Był sobie chłopiec.

Więcej o filmach – w repertuarze siedleckiego Heliosa: https://helios.pl/siedlce/kino-helios/kino-konesera