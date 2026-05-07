W świeżo zmodernizowanym Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w siedleckim szpitalu wojewódzkim pojawi się nowy tomograf!

Zakład Diagnostyki Obrazowej przeszedł niedawno modernizację i doposażenie w ramach projektu transgranicznego, pod wiele mówiącą nazwą „Zajrzyj w głąb siebie – zwiększenie dostępu do specjalistycznej diagnostyki obrazowej na obszarze polsko – ukraińskiego pogranicza”, który był dofinansowany z UE z programu Interreg Next Polska – Ukraina, a także przez samorząd województwa mazowieckiego. Oficjalne otwarcie zakładu po przeprowadzonym remoncie odbyło się 16 kwietnia 2026 roku.

POSŁUCHAJ krótkiej relacji z oficjalnego otwarcia po modernizacji Zakładu Diagnostyki Obrazowej w siedleckim szpitalu wojewódzkim:

– Jak wszyscy wiemy, nastąpiła całkowita, dogłębna modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej, wraz z wymianą monitorów i tomografu. Jest to tomograf, który wcześniej otrzymaliśmy podczas epidemii COVID i został on teraz przeniesiony z kontenera do zakładu. Dostał nowe oprogramowanie, czyli w zasadzie dostaliśmy nowy, następny tomograf. Wraz z nowymi sprzętami przyszła nowa jakość, dostaliśmy nowe monitory diagnostyczne, jest ich o wiele więcej. Teraz nie czeka się już na monitor, czeka się bardziej na pacjenta. – powiedział nam dr Przemysław Król, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Dodał także, że to nie koniec nowości: – Planowana jest inwestycja bardzo nowego tomografu spektralnego. Myślę że w ciągu ok. dwóch, trzech miesięcy będzie on już rozpoczynał pracę w naszym zakładzie.

Tomograf spektralny to urządzenie bardzo zaawansowane technologicznie, dające o wiele więcej danych przy jednym badaniu niż zwykły tomograf. Zakup takiego sprzętu przyniesie więc bardzo duże korzyści pacjentom. Większa ilość danych umożliwi bowiem lekarzom lepszą diagnostykę. Już teraz, po modernizacji zakładu, diagnozowanie chorób stało się znacznie łatwiejsze.

– Jest to zarówno szybsza diagnostyka, jak i bardziej dokładna. Jest mniejsze ryzyko pomyłki oraz wykonywanie większej ilości badań w krótszym czasie. – wyjaśnia dr Przemysław Król.

40

Dzięki przeprowadzonej ostatnio modernizacji zakładu, w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach można obecnie wykonać również takie badania, na które wcześniej pacjenci byli odsyłani np. do Warszawy.

– Cała diagnostyka obrazowa może być wykonywana na miejscu. I to jest główne zadanie tego projektu, aby dostosować nasz szpital przede wszystkim dla naszych pacjentów i stworzyć warunki do diagnostyki na poziomie najwyższych standardów XXI wieku. – podkreśla dr Mariusz Mioduski, dyrektor ds. Medycznych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach.

Z badań tomograficznych w placówce korzysta wielu pacjentów. W ubiegłych latach było ich wykonywanych ok. 48-50 tys. w skali roku. Szacunkowo liczba tych badań może się teraz zwiększyć o ok. 20 procent. Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym wykonywane są one bez ograniczeń.

Projekt transgraniczny o wartości ok. 2,7 mln EUR (w tym 2,3 mln EUR dofinansowania z Programu INTERREG NEXT Polska–Ukraina 2021–2027), w ramach którego została przeprowadzona modernizacja Zakładu Diagnostyki Obrazowej w siedleckim szpitalu, został zrealizowany we współpracy z Lwowskim Regionalnym Centrum Diagnostyki Klinicznej.