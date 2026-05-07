Koncert zespołu Czarny Ziutek z Killerami już 15 maja w Uczelnianym Ośrodku Kultury UwS

Czarny Ziutek z Killerami to nie jest zwykły cover band – to energetyczna eksplozja własnych aranżacji, bezkompromisowego brzmienia i scenicznej charyzmy. Ich koncerty to podróż przez dobrze znane teksty i melodie, ale podane w sposób, który potrafi zaskoczyć nawet najbardziej zagorzałych fanów Kultu i Kazika. Mocne riffy, szczere emocje i autentyczna pasja do muzyki sprawiają, że każdy występ to wydarzenie, które zostaje w głowie na długo. Jeśli kochasz klasykę polskiego rocka, ale jesteś otwarty na nowe interpretacje – tego wieczoru nie możesz przegapić!

Koncert już 15 maja 2026 r. w Sali Widowiskowej Uczelnianego Ośrodka Kultury UwS, przy ul. 3 Maja 49 w Siedlcach. Wejście od godz. 19.00. Start imprezy o 20.00.

Więcej informacji o biletach: https://bkb.pl/202784-5cd52

