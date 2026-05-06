Siedlecka młodzież znów zwraca się do dorosłych. Przeczytaj list uczniów „Szóstki”!

Monika Półbratek
2026-05-06 20:54

Debatowali w Urzędzie Miasta Siedlce, teraz piszą listy. W ramach kampanii profilaktycznej „Widzę – Rozmawiam – Reaguję” uczniowie siedleckich szkół podstawowych i średnich uczestniczyli w debatach, których pokłosiem stały się otwarte listy do dorosłych. Czwarty z nich napisała młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Siedlcach.

IV list siedleckiej młodzieży w 2026 roku – uczniowie „Szóstki” do dorosłych

Podczas debaty w magistracie Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego w Siedlcach reprezentowali: Alicja Jastrzębska, Patrycja Piekarz, Małgorzata Bala. Opiekunem młodzieży była Urszula Jońska.

Drodzy Dorośli!

Piszemy do Was, bo często trudno nam powiedzieć wszystko na głos. Czasem nie wiemy, jak dobrać słowa, a czasem wydaje nam się, że jesteście zbyt zajęci, by nas wysłuchać.

Chcemy, żebyście wiedzieli, że bardzo Was potrzebujemy. Nawet wtedy, gdy mówimy: „poradzę sobie sam”, nadal chcemy czuć, że jesteście blisko.

Potrzebujemy Waszej uwagi, rozmowy i czasu, nie tylko wtedy, gdy coś zrobimy źle, ale także wtedy, gdy chcemy się czymś pochwalić.

Wydaje nam się, że bardziej widzicie nasze błędy niż starania. Momentami zaczynamy myśleć, że jesteśmy problemem. Uczymy się świata, który dla Was jest już oczywisty, a dla nas wciąż jest nowy i trudny.

Chcielibyśmy też, żebyście częściej nas słuchali. Nie tylko słyszeli, ale naprawdę słuchali. Gdy opowiadamy o naszych sprawach, one są dla nas ważne, nawet jeśli wydają się Wam drobne. Boimy się zawieść Wasze oczekiwania, boimy się Waszego gniewu, a czasem nawet tego, że nie będziemy wystarczająco dobrzy. Wtedy bardzo pomaga, gdy przypominacie nam, że możemy popełniać błędy, że jesteśmy dla Was ważni. Zależy nam na Waszej obecności, gdy odkładacie telefon, patrzycie nam w oczy, jesteście z nami i dla nas. Czasem milczenie i zwykła obecność znaczą więcej niż godzina wykładu o tym, jak było „za Waszych czasów”.

Chcemy mieć prawo do własnych pomyłek, bo tylko tak nauczymy się brać za nie odpowiedzialność. Dajcie nam przestrzeń na oddech. Zaufajcie, że wartości, które nam przekazaliście w nas są, nawet jeśli teraz wyrażamy je inaczej, słuchając dziwnej muzyki czy spędzając godziny przed komputerem. Zobaczcie w nas człowieka, który jest przerażony tym, jak szybko pędzi świat.

Pamiętajcie, że Wasza bliskość, cierpliwość i zrozumienie są dla nas bardzo ważne. To dzięki Wam uczymy się świata i budujemy wiarę w siebie.

Dziękujemy, że jesteście!

Potrzebujemy Was bardziej niż czasem potrafimy pokazać!

Z pozdrowieniami

Wasze Dzieci

