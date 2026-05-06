Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach zaprasza na spotkanie z Mariolą Pryzwan

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-05-06 18:57

W ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek oraz z okazji Dnia Bibliotekarza obchodzonego w tym czasie, Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach zaprasza 8 maja, o godz. 13.00 na spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan – polonistką, publicystką oraz autorką cenionych biografii, od lat związaną z Pedagogiczną Biblioteką w Warszawie.

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach

i

Autor: Monika Półbratek Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach

Wydarzenie poświęcone będzie książce w opracowaniu Marioli Pryzwan pt. „Dalida o sobie”, przybliżającej historię życia i kariery jednej z najbardziej charyzmatycznych postaci światowej sceny muzycznej – francuskiej piosenkarki Dalidy (Iolandy Cristiny Gigliotti), która międzynarodową sławę zdobyła w latach 60. i 70. XX wieku. Artystki, która podbiła serca milionów fanów na całym świecie, w tym również w Polsce.

Spotkanie z Mariolą Pryzwan odbędzie się już w najbliższy piątek, 8 maja, o godz. 13.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach, przy ul. Asłanowicza 2. Wstęp wolny!

Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach zaprasza na spotkanie z Mariolą Pryzwan

i

Autor: Katarzyna Czarnocka/ Canva.com
Przeczytaj także:
Co się dzieje w weekend w Siedlcach i okolicy? Zapowiedzi kulturowe i rozrywkowe
Siedlce
spotkanie autorskie
Biblioteka Pedagogiczna
tydzień bibliotek