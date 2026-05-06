Helios zaprasza dzieci na Filmowe Poranki z serią „Bob Budowniczy, cz. 1”

Monika Półbratek
2026-05-06 18:51

Pracownicy siedleckiego Heliosa zapraszają na kolejną porcję filmowych niespodzianek dla dzieci w nowej odsłonie – Filmowe Poranki: „Bob Budowniczy, cz. 1” już w niedzielę 10 maja o godzinie 10:30.

Siedlecki Helios zaprasza dzieci na seanse

Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe

Zaprezentowany na wielkim ekranie zostanie zestaw bajek:

  • Zagadka piramidy,
  • Nocowanie Filipa,
  • Nawiedzony ratusz,
  • Pływające śmieci,
  • Katastrofa Drive Thru.

Czas trwania pokazów: 55 minut. Projekcję Filmowych Poranków poprzedzają konkursy i zabawy na sali kinowej.

Filmowe Poranki w Heliosie z serią „Bob Budowniczy, cz. 1"

Autor: Helios Siedlce/ Materiały prasowe

„Bob Budowniczy” to animowany serial dla dzieci. Jego akcja toczy się na placu budowy. Główne postacie serialu to Bob Budowniczy oraz jego przyjaciele: koparka, betoniarka, buldożer, walec i dźwig. Bohaterowie: ludzie i maszyny – darzą się wzajemnym szacunkiem udowadniając, że współpraca i pozytywne podejście pozwalają rozwiązać każdy problem.

Kolejne Filmowe Poranki odbędą się w dniu 24 maja o godzinie 10:30! Wtedy zaprezentowany zostanie zestaw filmów „Świnka Peppa", cz. 2.

