Siedlce: STBS chce budować kolejne bloki. Będą garaże podziemne i plac zabaw!

Planowana inwestycja stanowi kontynuację rozwoju osiedla mieszkaniowego w tej części miasta. W ramach opracowanej koncepcji przewidziano realizację dwóch pięciokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych o prostej i funkcjonalnej formie architektonicznej. W budynkach zaplanowano łącznie 88 mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach – od lokali o metrażu około 36 m², po większe mieszkania przekraczające 50 m². Każde z mieszkań będzie posiadało balkon lub – w przypadku lokali na parterze – ogródek. Przewidziano również komórki lokatorskie oraz dostęp do wind obsługujących wszystkie kondygnacje, w tym garaże podziemne.

– Naszym celem jest oddawanie mieszkań w standardzie, który pozwala na natychmiastowe zamieszkanie bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów. Lokale będą wykończone „pod klucz” – z panelami podłogowymi w pokojach, wykończonymi kuchniami i łazienkami, wyposażonymi w niezbędną armaturę oraz zabudowę kuchenną z urządzeniami. Każde mieszkanie będzie również posiadało pełny biały montaż oraz instalacje umożliwiające wygodne użytkowanie na co dzień – wskazuje Sławomir Konarski Prezes Zarządu Siedleckiego TBS Sp. z o.o.

Siedleckie TBS realizuje swoją działalność w oparciu o społeczną misję, której celem jest zapewnienie mieszkań na wynajem dla osób i rodzin, które nie mają możliwości nabycia lokalu na rynku komercyjnym. W odróżnieniu od standardu deweloperskiego, spółka oferuje mieszkania przeznaczone na wynajem, oddawane w standardzie wykończenia „pod klucz”, co oznacza, że są one gotowe do natychmiastowego zamieszkania.

– Nasze miasto rozwija się szybko, ale rozwój musi być zrównoważony. Dlatego projekt STBS dotyczący budowy 88 nowych mieszkań o umiarkowanym czynszu ma dla mnie ogromne znaczenie. To realna odpowiedź na potrzeby naszych mieszkańców, którzy pracują, wychowują dzieci, budują naszą lokalną społeczność, a jednoczenie chcą żyć godnie i bez obaw o jutro. – zaznacza Prezydent Miasta Siedlce Tomasz Hapunowicz.

W ramach zagospodarowania terenu maksymalnie wykorzystano potencjał działki, kładąc nacisk na zachowanie przestrzeni wspólnych i terenów zielonych. Łącznie przewidziano 109 miejsc postojowych, z czego aż 94 zlokalizowano w garażach podziemnych. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie ruchu samochodowego na poziomie terenu oraz zwiększenie dostępnej przestrzeni dla mieszkańców. Zaplanowano również zieleń urządzoną, plac zabaw oraz infrastrukturę rowerową.

Rada Miasta Siedlce podjęła 30 kwietnia uchwałę dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji, co otwiera drogę do wykonania projektu na budynki. Spółka planuje ogłoszenie postępowania przetargowego zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, którego celem będzie wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.